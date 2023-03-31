2名村里長判決當選無效 但8件賄選案緩刑嘉檢提上訴

去年底五合一選舉，嘉義地檢署落實查賄行動，起訴嘉義縣中埔鄉蔡姓村長當選人及嘉義市黃姓里長當選人，嘉義地院先後判決2人當選無效。但仍有8件賄選案被判緩刑，嘉檢表示，已提起上訴，盼透過法院適當的裁判，以端正選風，遏止違反民主法治的不當行為。

嘉義地檢署表示，去年9月間，檢察官柯文綾指揮警、調偵辦中埔鄉村長蔡姓當選人，認為蔡姓村長以期約現金30萬元的代價，約另位村長候選人放棄競選活動，涉犯選罷法提起公訴，經嘉義地院去年12月30日判決有罪確定；民事部分，於今年3月15日一審判決其當選無效。

去年10月間檢察官吳心嵐指揮警、調偵查嘉義市西區黃姓里長當選人，發現黃姓里長自行或受到嘉義市議員李姓候選人的指示，以交付每票現金1千元或2千元代價，尋求選民投票支持該李姓議員候選人及黃姓里長，涉犯選罷法提起公訴，經嘉義地院於今年3月29日一審判決當選無效。