萬噸強酸毀苗栗3公里溪床露營區 溪水染紅毒到「不見任何生物」

桃園芫吉公司收受強酸廢液以再利用名目申報核准卻從未經合法製程，和土地仲介、司機聯手在桃園、苗栗、台中亂倒1.3萬公噸強酸，規避8000多萬元處理費，苗栗三灣鄉中港溪河床遭染紅3公里，連當地露營區業者都成共犯，檢方坦言遭汙染河川「一隻魚都沒有」實在駭人，依廢清法等起訴11人。

全案經台中地檢署國土民生組檢察官陳祥薇指揮，發現去年10月7日台中清水區有民眾檢舉亂倒強酸，檢、警、環等單位趕赴現場查獲陳姓男子承租土地，供2名司機載強酸來亂倒，檢方再從廢棄物來源、車輛軌跡追查，發現源頭來自桃園市觀音區的芫吉公司。

檢方去年12月8日搜索芫吉將林姓負責人（39歲）、仲介土地及化工廢棄物的施姓男子（46歲）聲押獲准後，今年1月4日再會同涉案司機赴桃園新屋區、苗栗三灣鄉、台中大里區指認亂倒強酸處，檢、警、環等還徒步沿苗栗三灣鄉中港溪溯源而上，當場發現河床綿延3公里都遭染紅。

據了解，檢察官率隊溯溪時迎面而來是撲鼻強酸臭味，包括溪底、河床石頭一片橘紅，流動溪水中「看不到任何一隻生物」宛如生態浩劫令辦案人員相當震驚；部分司機也直言，幾個棄置點「最常去的就是三灣」、「目睹河道都變成紅色」。

檢方還查出，就連三灣當地一間露營業者也是共犯，其陳姓負責人一邊經營露營區，卻開門讓司機載運「洗鐵水」來挖洞傾倒，陳並供稱廢液曾洩露出去，大雨來就沖不見，但後來溪床就變紅色了。

檢方指出，芫吉公司表面上以收受廢酸洗液再利用，以產製氯化鐵、氯化鈣，並有經桃園市環保局核准，但實際上卻從未按照合法製程，反而將收來PH值介於1、2間的強酸液直接找司機四處亂倒，多年來由員工偽造相關呈報資料規避查緝。

檢方根據申報量、流向統計，芫吉棄置廢酸液高達1.34萬公噸，換算約4.5個標準游泳池大，甚至可供一般4人家庭用水27年，且規避處理費、成本等不法所得高達8000多萬元。