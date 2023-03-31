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衛生局女員工以死指控前老闆性侵判3年半 判決理由出爐

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，廖男坦承發生過性關係，但強調雙方是你情我願。

新北地檢署以強制性交致被害人羞忿自殺罪、強制罪起訴，新北地方法院認為廖泰翔所為構成強制性交罪，但難以認定造成被害人羞忿輕生，今依強制性交罪判處廖男3年6月徒刑，另被控強制罪部分獲判無罪。

判決指出，2017年9月16日晚間治療所聚餐，結束後廖男與林女、其他員工返所休息，隔日上午其他員工離開，廖男因酒醉到廁所嘔吐，竟趁此要求林女到廁所，並出手環抱她。

林女拒絕，廖男仍未罷手，甚至將林女拖拉至林女房內性侵得逞，隨後稱與家人有約出遊離開。

之後廖男向林女下跪流淚道歉並懺悔，表示希望和她交往，會與妻子離婚，讓林女選擇息事寧人與他交往，盼能因此補正弭平，但因廖男遲未離婚，林女離職並換到衛生局工作。

2020年7月3日下午，林女任職單位接獲檢舉，林女受人事室人員約詢，之後在臉書貼文揭露性侵過程，並在同日晚間11時許輕生。

庭審時，廖男否認犯罪，但合議庭以林女接受衛生局人事室約詢的錄音譯文、林女前同事證述，以及林女臉書、Instagram貼文等，不採信廖男說詞。

合議庭審酌廖當時為林女長官，卻罔顧林女對他的信任，藉故要求林女到廁所後性侵，造成林女身心受創，依強制性交罪處3年6月徒刑。

檢方指控廖泰翔性侵使林女羞忿自殺部分，合議庭認為林女被性侵與其輕生日期相隔近3年，且依林女接受約談的證述、臉書貼文證述等，林女被性侵後曾與廖泰翔交往一段時間，直到林女因被檢舉遭約談，與廖泰翔與其妻糾紛、訴訟，難以認定林女輕生是因被性侵所生羞忿，無法排除是否有其他原因所致，認為構成要件不符。

強制罪部分，合議庭認為，雖廖男坦承有拉住林女的手，但他否認有強制的犯行，合議庭認為，沒有證據判斷廖拉住林女的手多長時間、力道、口氣等，因此無從認定廖的舉止是否已達強制犯行，諭知無罪。

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廖姓物理治療所前執行長從偵查到庭審均否認犯行，新北地院依強制性交罪處廖男3年6月，強制罪無罪。聯合報系資料照
廖姓物理治療所前執行長從偵查到庭審均否認犯行，新北地院依強制性交罪處廖男3年6月，強制罪無罪。聯合報系資料照

性侵 衛生局

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