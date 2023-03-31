涉詐領走私檢舉獎金 前海巡分隊長入監服刑

前海巡署分隊長沈大祥等人涉嫌詐領走私檢舉獎金，最高法院日前判處沈大祥7個貪污罪及1個偽造文書罪定讞。台北地檢署今天通知沈大祥到案，發監執行。

沈大祥原為海巡署偵防分署宜蘭查緝隊分隊長，被控自民國98年12月起利用檢舉人具有匿名保護特性，找人頭充當檢舉人，並製作不實檢舉筆錄，向財政部詐領檢舉獎金，每件金額從新台幣數萬元到上百萬元不等。

核發單位於103年發現一筆200萬元檢舉獎金有異，停止撥款，並移送檢廉偵辦。台北地檢署依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪，起訴沈大祥等人。

台北地方法院一審判處沈大祥10年徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得737萬多元；台灣高等法院依7個貪污罪各判處沈男7年3月到9年不等有期徒刑，以及1個偽造文書罪，最高法院日前駁回上訴定讞。

北檢日前通知沈大祥今天到北檢執行科報到，沈男報到後隨即發監執行。檢察官將向法院聲請定執行刑。