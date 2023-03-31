快訊

「十張口，一顆心」猜1字？老師見學生答案笑翻 正解揭曉

涉詐領走私檢舉獎金 前海巡分隊長入監服刑

中央社／ 台北31日電

海巡署分隊長沈大祥等人涉嫌詐領走私檢舉獎金，最高法院日前判處沈大祥7個貪污罪及1個偽造文書罪定讞。台北地檢署今天通知沈大祥到案，發監執行。

沈大祥原為海巡署偵防分署宜蘭查緝隊分隊長，被控自民國98年12月起利用檢舉人具有匿名保護特性，找人頭充當檢舉人，並製作不實檢舉筆錄，向財政部詐領檢舉獎金，每件金額從新台幣數萬元到上百萬元不等。

核發單位於103年發現一筆200萬元檢舉獎金有異，停止撥款，並移送檢廉偵辦。台北地檢署依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪，起訴沈大祥等人。

台北地方法院一審判處沈大祥10年徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得737萬多元；台灣高等法院依7個貪污罪各判處沈男7年3月到9年不等有期徒刑，以及1個偽造文書罪，最高法院日前駁回上訴定讞。

北檢日前通知沈大祥今天到北檢執行科報到，沈男報到後隨即發監執行。檢察官將向法院聲請定執行刑。

海巡署 貪污 偽造文書

延伸閱讀

台南海巡海上攔截K毒原料622公斤入境 橋頭地檢起訴2嫌

偷渡丟包不是頭一遭 這艘船丟包36人曾上演「墾丁大逃亡」

德州貨櫃2屍來自宏都拉斯 將追查人口走私

大批軍火走私來台！菲律賓查獲90把長短槍、拘捕4台人

相關新聞

女星陳庭妮老父欠稅418萬關7天 今一口氣繳清返家團聚

藝人陳庭妮的76歲父親陳奕樑開設的冷凍肉品批發公司，因滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被法院管收在彰化看守所...

新北衛生局女員工以死控前老闆性侵 再議逆轉起訴判3年半

新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，廖男坦承發生過性...

本想拚立委…澎湖議員歐中慨疑詐助理費 裁定100萬交保候傳

國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，疑詐領助理費昨遭澎湖縣檢調單位搜索，歐本人及妻子、媳婦及蘇姓助理等人被約談；複訊後，歐姓夫妻及...

衛生局女員工以死指控前老闆性侵判3年半 判決理由出爐

新北市衛生局林姓女員工前年7月3日墜樓身亡，生前在臉書貼文指控被某治療所廖姓前執行長性侵與欺騙感情，廖男坦承發生過性關係...

地主告北市捷運局還地賠錢 更一審改判不用還地

捷運信義安和站附近地主認為私有地遭台北市捷運工程局鋪設柏油，請求刨除並還地，一審判地主勝訴。高院更一審今天判捷運工程局須...

王文宗疑涉88槍擊案遭收押抗告成功 二審撤銷發回

台南檢警偵辦88槍擊案，向上追出幕後指使者學甲慈濟宮董事長王文宗兩度前往大陸，涉提供酒店客房窩藏畏罪潛逃洪且資助其生活開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦