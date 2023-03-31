黃春棋撕票判死23年不執行又聲請再審 高院：不合法、無理由

男子黃春棋綁架富商黃春樹並撕票，23年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的死囚。同案被告徐自強7年前獲無罪確定，黃數度以「有新事證」為由聲請再審、停止執行刑罰但遭駁。黃再次聲請再審，台灣高等法院今駁回。

黃春棋被控1995年9月1日與徐自強、陳憶隆及黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞。徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決，徐被關押5624日，高院裁准2812萬元補償金。

因徐自強的爭議，連帶讓黃春棋、陳憶隆成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。徐自強無罪確定後，黃認為徐的無罪判決認定事實，與他的死刑判決不同，足以合理懷疑他沒參與殺害黃春樹的事前計畫，曾以此為「新事實、新證據」聲請再審、停止執行刑罰，但高院裁定駁回聲請。

黃聲請再審的理由，也包括原確定判決認定他等4人，在事前準備硫酸，事後用硫酸潑屍，認為他事前即有殺人並毀損屍體的犯意聯絡；憑的是同案被告陳憶隆的警詢供述，但無從證明被害人的屍體曾遭硫酸潑灑。黃認為，檢察官將火燒的勘驗、鑑定結果等原始的屍體相驗資料，不實登載作為陳憶隆硫酸供述的補強證據。

黃村棋主張，陳憶隆證述不實，符合刑事訴訟法「證言為虛偽」的再審事由，並提出鑑定人吳木榮法醫師的證述當證據。

高院依卷內相關鑑定結果，認為死者死後屍體究竟有被火燒或被硫酸潑，現已難辨還原，不能判定陳憶隆倒硫酸在被害人身上的供證是假的，不具備開啟再審事由，應駁回。

黃之前就以「硫酸毀屍」疑點聲請再審，2019年被認為無理由而裁定駁回，黃一再聲請卻沒提出其他新事實、新證據，違背再審規定，去年2月、3月也陸續駁回。