女星陳庭妮老父欠稅418萬關7天 今一口氣繳清返家團聚
藝人陳庭妮的76歲父親陳奕樑開設的冷凍肉品批發公司，因滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被法院管收在彰化看守所，昨天陳庭妮哽咽說已請律師協助處理，今天其家人已到行政執行署彰化分署繳清欠稅，陳父下午2點多已被釋放，返家與家人團聚。
陳庭妮在父親被拘提管收後，面對媒體詢問，昨天語帶哽咽說，其父欠稅她是事後才知情，並發表聲明表示「現在有請律師協助處理，很抱歉占用大家的資源，我會勇敢擁抱智慧還有大家給我的祝福，希望這件事情圓滿落幕，作為子女的還是希望父母健康平安。」
不過今天下午陳庭妮的家人已至行政執行署彰化分署繳清418多萬元欠稅，陳父在下午2點多被釋放，結束長達7天在看守所的拘禁生活。
陳庭妮的父親經營冷凍肉品批發公司，滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元不繳，2007年被中區國稅局陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，執行人員查出陳有能力繳卻不繳，還幾度脫產，甚至將公司1500多萬匯出至紐西蘭、澳洲等地，支付購買牛肉的貨款，卻拒不繳納欠稅。
今年3月1日台中高分院裁定准予管收陳父，彰化行政執行署人員3月25日，會同台中分署執行人員及台中市和平分局警員，前往陳庭妮父親位在台中市和平區東關路的住處拘提，但他仍以現無能力繳納，也無法提出具體清償計畫，當天下午被解送彰化看守所執行管收。
女星陳庭妮近年爆紅，因演出電影「比悲傷更悲傷的故事」、偶像劇「種菜女神」等，均有不錯票房，尤其是「比悲傷更悲傷的故事」更是國片票房冠軍，在大陸上映時，票房更是可觀，並獲金鐘獎提名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言