本想拚立委…澎湖議員歐中慨疑詐助理費 裁定100萬交保候傳

國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，疑詐領助理費昨遭澎湖縣檢調單位搜索，歐本人及妻子、媳婦及蘇姓助理等人被約談；複訊後，歐姓夫妻及助理3人遭檢方聲押，今法院裁定歐100萬、妻80萬及助理3萬交保候傳。

據悉，歐中慨聘請周姓媳婦從事議員公費助理，但實際卻從事電器工作，疑涉嫌用人頭詐領助理費，昨遭檢調約談，另扣得部分銀行帳冊等證物，實際領取金額，仍待釐清。

昨晚複訊後，周姓媳婦以3萬元交保候傳，呂姓員工限制住居，其餘證人請回；歐中慨夫妻、蘇姓助理3人遭檢方聲押。