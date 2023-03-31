聽新聞
test
0:00 / 0:00
本想拚立委…澎湖議員歐中慨疑詐助理費 裁定100萬交保候傳
國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，疑詐領助理費昨遭澎湖縣檢調單位搜索，歐本人及妻子、媳婦及蘇姓助理等人被約談；複訊後，歐姓夫妻及助理3人遭檢方聲押，今法院裁定歐100萬、妻80萬及助理3萬交保候傳。
據悉，歐中慨聘請周姓媳婦從事議員公費助理，但實際卻從事電器工作，疑涉嫌用人頭詐領助理費，昨遭檢調約談，另扣得部分銀行帳冊等證物，實際領取金額，仍待釐清。
昨晚複訊後，周姓媳婦以3萬元交保候傳，呂姓員工限制住居，其餘證人請回；歐中慨夫妻、蘇姓助理3人遭檢方聲押。
歐中慨在澎湖擔任6屆縣議員，2008年、2020年兩度參選立委落敗，今年再度表態參與黨內初選，未料，卻爆出涉嫌用人頭戶詐領助理費一事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言