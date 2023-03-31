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本想拚立委…澎湖議員歐中慨疑詐助理費 裁定100萬交保候傳

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

國民黨澎湖縣議員歐中慨，疑詐領助理費昨遭澎湖縣檢調單位搜索，歐本人及妻子、媳婦及蘇姓助理等人被約談；複訊後，歐姓夫妻及助理3人遭檢方聲押，今法院裁定歐100萬、妻80萬及助理3萬交保候傳。

據悉，歐中慨聘請周姓媳婦從事議員公費助理，但實際卻從事電器工作，疑涉嫌用人頭詐領助理費，昨遭檢調約談，另扣得部分銀行帳冊等證物，實際領取金額，仍待釐清。

昨晚複訊後，周姓媳婦以3萬元交保候傳，呂姓員工限制住居，其餘證人請回；歐中慨夫妻、蘇姓助理3人遭檢方聲押。

歐中慨在澎湖擔任6屆縣議員，2008年、2020年兩度參選立委落敗，今年再度表態參與黨內初選，未料，卻爆出涉嫌用人頭戶詐領助理費一事。

國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照
國民黨澎湖縣議員歐中慨。本報資料照

澎湖縣 議員 國民黨

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