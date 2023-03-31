中警穿制服用餐獲贈滷蛋風波 律師也說話了

台中清水警分局曾姓組長日前著制服到店用餐，並發文感謝店家送滷蛋加菜，由於國內缺蛋荒，曾發文遭人截圖到粉絲頁大酸，引發網友撻伐發文者；曾姓組長決定對該網友提告，喝止歪風。律師林瓊嘉指出，貼文的酸度已是人格尊嚴的羞辱，涉嫌公然侮辱罪；另，對該組長所受精神損害，可民事賠償責任。

清水警分局曾姓組長今表示，當天他深夜督勤結束，到附近店家用餐，與店家不熟悉，當下獲贈滷蛋加菜，「我感到很窩心才會發文」，未料暖文卻被有心人士截圖、甚至扭曲事實。

曾組長強調，近日勤務繁忙，將擇日到警局製作筆錄，正式對該網友提出加重誹謗罪告訴，以喝止歪風。清水警分局分局長周俊銘表示，支持同仁提告，善意不應扭曲。

律師林瓊嘉指出，這屬正常的禮儀活動，並非濫用職權，例如遇到敬愛的市長或長官，民眾會想贈花，這是人與人間情誼，但事情被扭曲為不良行為，這已違反言論自由，發文者甚至影射對方濫用職權，「這是相當嚴重的指控，甚至是人身攻擊」。

林瓊嘉表示，言論自由不是漫無限制的批評別人，隨意攻擊別人人格尊嚴、工作職務，都是侵害別人尊嚴。例如：你可以批評警察的好壞，但是不能貶抑警察個人人格尊嚴。

林說，本件行為人貼文提到「是不是很多人都買不到蛋？幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了」，貼文的酸度，已經足以貶低該組長個人尊嚴，恐不是個人喜惡的公評事項，而是人格尊嚴的羞辱。所為已涉嫌刑法309條公然侮辱罪。另，對就組長所受精神損害，要依民法184條負民事賠償責任。