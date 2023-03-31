快訊

羅旺哲請辭…蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

宋濤陪同…車廂內面對面聊天 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩

中警穿制服用餐獲贈滷蛋風波 律師也說話了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中清水警分局曾姓組長日前著制服到店用餐，並發文感謝店家送滷蛋加菜，由於國內缺蛋荒，曾發文遭人截圖到粉絲頁大酸，引發網友撻伐發文者；曾姓組長決定對該網友提告，喝止歪風。律師林瓊嘉指出，貼文的酸度已是人格尊嚴的羞辱，涉嫌公然侮辱罪；另，對該組長所受精神損害，可民事賠償責任。

清水警分局曾姓組長今表示，當天他深夜督勤結束，到附近店家用餐，與店家不熟悉，當下獲贈滷蛋加菜，「我感到很窩心才會發文」，未料暖文卻被有心人士截圖、甚至扭曲事實。

曾組長強調，近日勤務繁忙，將擇日到警局製作筆錄，正式對該網友提出加重誹謗罪告訴，以喝止歪風。清水警分局分局長周俊銘表示，支持同仁提告，善意不應扭曲。

律師林瓊嘉指出，這屬正常的禮儀活動，並非濫用職權，例如遇到敬愛的市長或長官，民眾會想贈花，這是人與人間情誼，但事情被扭曲為不良行為，這已違反言論自由，發文者甚至影射對方濫用職權，「這是相當嚴重的指控，甚至是人身攻擊」。

林瓊嘉表示，言論自由不是漫無限制的批評別人，隨意攻擊別人人格尊嚴、工作職務，都是侵害別人尊嚴。例如：你可以批評警察的好壞，但是不能貶抑警察個人人格尊嚴。

林說，本件行為人貼文提到「是不是很多人都買不到蛋？幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了」，貼文的酸度，已經足以貶低該組長個人尊嚴，恐不是個人喜惡的公評事項，而是人格尊嚴的羞辱。所為已涉嫌刑法309條公然侮辱罪。另，對就組長所受精神損害，要依民法184條負民事賠償責任。

魯蛋風波意外掀起警職人員著制服外出用餐議題，在派出所從警20多年陳姓警員說，並非每間派出所有廚工煮飯，加上上班時間長，穿制服在外買便當、用餐頻率高，店家都很歡迎，加菜是店家鼓勵警員的方式，不應被放大檢視，也不該酸著制服用餐的警職人員。

人民保母警察勤務繁重，日前清水警分局曾姓組長著制服用餐，他發文感謝店家贈送魯蛋，卻遭人截圖大酸，發文者引發網友抨擊(非當事人)。圖／台中市政府警察局提供
人民保母警察勤務繁重，日前清水警分局曾姓組長著制服用餐，他發文感謝店家贈送魯蛋，卻遭人截圖大酸，發文者引發網友抨擊(非當事人)。圖／台中市政府警察局提供
人民保母警察勤務繁重，日前清水警分局曾姓組長著制服用餐，他發文感謝店家贈送魯蛋，卻遭人截圖大酸，發文者引發網友抨擊(非當事人)。圖／台中市政府警察局提供
人民保母警察勤務繁重，日前清水警分局曾姓組長著制服用餐，他發文感謝店家贈送魯蛋，卻遭人截圖大酸，發文者引發網友抨擊(非當事人)。圖／台中市政府警察局提供

制服 言論自由

延伸閱讀

乍暖還寒蛋荒難舒緩 本周日產蛋量再少500箱

中警穿制服用餐獲贈滷蛋風波 組長炸鍋決定提告

便當滷蛋印有「回收」符號 網笑稱：這是整新品

中警組長穿制服用餐多顆「蛋」 同事上網靠北結果一面倒

相關新聞

越南茶混台茶去比賽竟獲13獎項 茶農兩罪名被起訴

境外茶葉混充台灣茶葉的情形似乎屢見不鮮，彰化縣張姓茶農購買越南茶，混摻台灣茶葉後參加中部某農會舉辦2019年本土冬茶、2...

中警穿制服用餐獲贈滷蛋風波 律師也說話了

台中清水警分局曾姓組長日前著制服到店用餐，並發文感謝店家送滷蛋加菜，由於國內缺蛋荒，曾發文遭人截圖到粉絲頁大酸，引發網友...

對大學生有偏見拿水球車站隨機砸人 倒楣僑生無端受害

高雄嚴姓男子曾遭大學生挑釁，凌晨竟拿水球騎車到旗山轉運站隨機襲擊大學生洩憤，倒楣的香港僑生遭盯上，被嚴男用水球丟傷後頸；...

真警察電話對答假經理 男看清遭詐當場撕碎匯款單

蘇姓男子日前在LINE群組中，見自稱「華南金控-陸經理」的網友留言，只要透過連結下載「華南金控app」，匯款至指定金融帳...

離婚夫妻團購詐625萬元 27名網友受騙報警逮人

已離婚的徐男、陳女，仍共同經營網路團購，卻因遲未出貨被網友提告詐騙。新北市林口警分局受理追查，兩人竟涉詐27名網友，不法...

告翁達瑞妨害名譽不起訴 高虹安發言人：實在非常失望

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年在臉書多次發文質疑現為新竹市長高虹安的美國辛辛那堤大學博士論文抄襲憤而提告。台北地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦