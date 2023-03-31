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對大學生有偏見拿水球車站隨機砸人 倒楣僑生無端受害

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄嚴姓男子曾遭大學生挑釁，凌晨竟拿水球騎車到旗山轉運站隨機襲擊大學生洩憤，倒楣的香港僑生遭盯上，被嚴男用水球丟傷後頸；該男大生事後報警並提告。經法院審理，刑事嚴男被判拘役25天，民事則判賠5570元。

判決指出，23歲嚴男過去曾遭大學生挑釁，心生不滿，2021年5月18日凌晨2時許，騎車到旗山區轉運站前，拿水球雖機挑對象攻擊；倒楣的26歲陳男僑生被盯上，遭嚴襲擊，導致後頸部挫傷。

事後陳男向旗山警分局報案，警詢、偵訊時，嚴男都坦承犯行；橋頭地院一審將搭依傷害罪，處拘役25天。

不過陳男認為，他與嚴男互不認識，卻慘遭襲擊，且案發後都未致歉或達成和解，難認態度良好，認判決過輕提起上訴，被第二審合議庭駁回。

此外，陳男還提起刑事附帶民事訴訟，請求570元醫療費，及2萬9430元的金神撫卹金；不過嚴男民事庭未提出書狀作何聲明或陳述。

法官審酌，陳男傷勢輕微，雙方收入及社經地位，認精神慰撫金以5000元為適當，加上醫療費支出，判嚴男應賠償5570元。

高雄嚴姓男子曾遭大學生挑釁，凌晨竟拿水球騎車到旗山轉運站隨機襲擊大學生洩憤，僑生無端受害，法院判嚴男拘役25天。記者陳弘逸／翻攝
高雄嚴姓男子曾遭大學生挑釁，凌晨竟拿水球騎車到旗山轉運站隨機襲擊大學生洩憤，僑生無端受害，法院判嚴男拘役25天。記者陳弘逸／翻攝

大學生 傷害罪

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