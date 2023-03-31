越南茶混台茶去比賽竟獲13獎項 茶農兩罪名被起訴

境外茶葉混充台灣茶葉的情形似乎屢見不鮮，彰化縣張姓茶農購買越南茶，混摻台灣茶葉後參加中部某農會舉辦2019年本土冬茶、2020年春茶競賽，竟獲13個獎項，以四倍價格出售，彰化地檢署指揮檢調查獲並偵結，依販賣虛偽標記商品和詐欺取財等罪嫌提起公訴，並沒收犯罪所得8萬4200元。

起訴書指出，張姓茶農（50歲）在彰化、南投都有茶行，2019、2020接連兩年向北部某貿易公司以每台斤160元至300元購買越南茶葉，混摻本土茶葉冒充是台灣茶，參加某農會舉辦的冬茶和春茶比賽，獲2019冬茶「新品種」兩朵花，2020春茶烏龍及新品種各5個兩朵花、5個三朵花和貮等、參等獎，賽後再以每台斤850元或1300元販售，獲利8萬4200元。