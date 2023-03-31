真警察電話對答假經理 男看清遭詐當場撕碎匯款單

蘇姓男子日前在LINE群組中，見自稱「華南金控-陸經理」的網友留言，只要透過連結下載「華南金控app」，匯款至指定金融帳戶內，即有專人代為投資，穩賺不賠，蘇男深信不疑，準備匯款，所幸行員察覺有異，員警回撥「陸經理」電話，與詐團成員對答，對方詭異回答露出馬腳，蘇男才打消匯款念頭，保住10萬元積蓄。

警方表示，台北市中山警分局大直派出所日前接獲轄內銀行通報，有民眾疑似遭受詐騙，準備匯出10萬元款項。

員警據報到場，蘇男指出，LINE群組中有「華南金控-陸經理」來訊，只要透過對方提供的網路連結下載「華南金控app」，匯款至指定帳戶，即有專人代為投資交易，保證穩賺不賠，遂到銀行依指示匯款10萬元。

員警聽聞察覺有異，依蘇男提供的電話號碼撥給該名「陸經理」，表明警察身分並詢問為何指示蘇男操作匯款，未料對方反索問警員姓名及編號，該員回應無義務回答，並進一步詢問對方銀行電話，「陸經理」仍拒答，員警則問旁聽的蘇男「大哥你看吧，正常的銀行機構會答不出這樣的問題嗎？」電話另頭的詐團成員還回嘴「正常的派出所會答不出這樣的問題嗎？」

聽聞員警與「陸經理」對答，又見員警透過手機上網搜尋有關銀行機構遭人冒用的新聞訊息，蘇男才發現自己踏入騙局，當場就將手中的匯款單撕掉，打消匯款念頭。