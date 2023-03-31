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離婚夫妻團購詐625萬元 27名網友受騙報警逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

已離婚的徐男、陳女，仍共同經營網路團購，卻因遲未出貨被網友提告詐騙。新北市林口警分局受理追查，兩人竟涉詐27名網友，不法所得高達625萬元。29日警方持搜索票、拘票於桃園自強、新北新店溪州路兩處逮人，查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送兩人。

經調查，徐男（47歲）與陳女（28歲）原是夫妻關係，因係協議離婚。2017年6月兩人透過臉書社群、LINE社群成立網路團購，專賣日常生活用品。剛開始兩人出貨正常，但隨著團購貨量越來越大，今年年初開始出現出貨不正常狀況，甚至還持續騙取多人下單，團購網友追問兩人出貨進度，他們還刻意已讀不回應，網友才驚覺受騙。

今年2月初，林口警分局接獲報案開始追查，赫見被害人逾27人，兩人詐騙金額高達625萬元。29日警見時機成熟，持搜索票、拘票，前往徐男位於桃園區自強路住處、陳女位於新店區溪洲路住處逮人，現場查扣存摺12本、平板電腦1台及公司印鑑等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時兩人否認詐騙，一下辯稱是物流出問題，一下又稱是團購的貨還沒到，警詢後仍依詐欺罪嫌，將兩人移送法辦。警方呼籲，臉書社團買賣及私人團購群組皆無保障，不僅容易產生消費糾紛，更可能遭到詐騙，因此務必選擇有政府立案之商家，確保消費安全。

已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦(圖被害人與兩人聯繫對話)。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦(圖被害人與兩人聯繫對話)。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦(圖被害人與兩人聯繫對話)。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦(圖被害人與兩人聯繫對話)。記者曾伯愷／翻攝
警方在徐男、陳女住處，搜扣相關證物，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在徐男、陳女住處，搜扣相關證物，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
已離婚的徐男、陳女，涉嫌透過臉書、LINE社群進行團購詐騙，被警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙 詐欺

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