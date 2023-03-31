告翁達瑞妨害名譽不起訴 高虹安發言人：實在非常失望

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年在臉書多次發文質疑現為新竹市長高虹安的美國辛辛那堤大學博士論文抄襲憤而提告。台北地檢署今天不起訴。竹市府發言人施淑婷回應，目前尚未收到不起訴書，但台灣的司法竟然對惡意毀人聲譽的人無法給予警告、懲罰，實在非常失望。

去年8月26日當時為民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安不滿自稱美國大學教授「翁達瑞」的陳時奮，屢次在網路上散布她博士論文抄襲、灌水，甚至被教授除名的不實言論，她當時帶著論文到台北地檢署向陳時奮提出妨害名譽刑事告訴。

高虹安當時說，這次是她第一次到地檢署提告，強調自己沒有顯赫的家世背景，求學時期，也沒有政治人物的光環或人脈，求學期間經歷無數個挑燈夜戰，才得以完成論文和研究。因此，不允許任何人，因為政治因素，惡意要詆毀她的學術和專業的名譽。