失聯2移工躲彰化民宅捲菸15萬支 遭嘉縣專勤隊破獲

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布破獲私菸案，日前與南投縣警局刑警大隊一同破獲彰化地下製菸廠，起出劣質捲菸成品及半成品，破15萬支菸，估算市值64萬6935元，全案訊後依違反菸酒管理法等罪嫌移送偵辦。

專勤隊表示，專案小組經蒐證研判時機成熟，由彰化地檢署指揮執行搜索，拘提林姓主嫌及逮捕越南籍2名失聯移工等，共7名集團成員，起出劣質捲菸成品及半成品，估算可製成7611包私菸，市價約64萬6935元，全案將移送彰化地檢署偵辦。

專案小組追查指出，以林姓主嫌為首的私菸集團，見規避菸捐及健康捐有利可圖，招聘及指派失聯移工從事捲菸、包裝、搬運等工作，製造未經政府檢驗的劣質菸品，販售牟利。

專案小組表示，地下製菸廠規避各項稅捐，且未經政府檢驗，所含焦油及尼古丁等有害化學物質含量容易超標，嚴重危害人民身體健康，呼籲民眾切勿貪圖小利，雇用來路不明的外來人口非法工作，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 嘉義縣專勤隊等單位破獲彰化地下製菸廠，逮捕為越南籍失聯移工。記者呂慧瑜／翻攝