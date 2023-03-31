后豐大橋女教師墜橋命案 男友及同夥殺人無罪判決再度被撤銷

女老師陳琪瑄21年前墜落台中后豐大橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依共同殺人罪判刑定讞入獄，2018年獲再審機會，台中高分院再審、再更一審二度改判王淇政、洪世緯無罪，最高法院認為再更一審判決仍有違誤，撤銷無罪判決，發回再更審。

最高法院指出，再更一審判決中證人證述內容與卷證資料不合，另以事後的鑑定人意見推翻發生於時間久遠以前的事實，也違背論理法則，因此撤銷再度無罪判決，發回更審。

檢方起訴，王淇政2002年12月7日凌晨1時許，在洪世緯陪同下到后豐大橋南下車道，與女友陳琪瑄見面談判，因陳琪瑄不願繼續和王淇政交往，要求分手，未料引起王淇政不滿，兩人爭吵、追逐、拉扯。

檢方指出，王淇政從後方抱著陳琪瑄，再呼喊洪世緯幫忙，抱住陳女的腳部，兩人一同將陳女抬起騰空於后豐大橋的護欄上，王淇政向陳女表示，若要分手就要讓她死，因陳女不答應且大喊救命，兩人將陳女從橋上往下丟，導致陳女顱骨粉碎性骨折、顱腦挫裂創傷，送醫不治身亡。

王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊；兩人2009年分別被判15年、12年6月徒刑定讞。

案件經檢察總長提2次非常上訴，王淇政、洪世緯也多次聲請再審被駁回，最高法院2018年2月以王姓證人證詞前後不一，自為裁定開啟再審；台中高分院再審根據新的鑑定結果、法醫鑑定意見，且兩人皆通過測謊，不排除陳女擔心無法和平分手，或為達分手目的，而自行攀爬大橋護欄，發生墜落意外，改判兩人無罪，但最高法院以再審判決有六大瑕疵為由，撤銷發回更審。