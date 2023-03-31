快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

后豐大橋女教師墜橋命案 男友及同夥殺人無罪判決再度被撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

女老師陳琪瑄21年前墜落台中后豐大橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依共同殺人罪判刑定讞入獄，2018年獲再審機會，台中高分院再審、再更一審二度改判王淇政、洪世緯無罪，最高法院認為再更一審判決仍有違誤，撤銷無罪判決，發回再更審。

最高法院指出，再更一審判決中證人證述內容與卷證資料不合，另以事後的鑑定人意見推翻發生於時間久遠以前的事實，也違背論理法則，因此撤銷再度無罪判決，發回更審。

檢方起訴，王淇政2002年12月7日凌晨1時許，在洪世緯陪同下到后豐大橋南下車道，與女友陳琪瑄見面談判，因陳琪瑄不願繼續和王淇政交往，要求分手，未料引起王淇政不滿，兩人爭吵、追逐、拉扯。

檢方指出，王淇政從後方抱著陳琪瑄，再呼喊洪世緯幫忙，抱住陳女的腳部，兩人一同將陳女抬起騰空於后豐大橋的護欄上，王淇政向陳女表示，若要分手就要讓她死，因陳女不答應且大喊救命，兩人將陳女從橋上往下丟，導致陳女顱骨粉碎性骨折、顱腦挫裂創傷，送醫不治身亡。

王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊；兩人2009年分別被判15年、12年6月徒刑定讞。

案件經檢察總長提2次非常上訴，王淇政、洪世緯也多次聲請再審被駁回，最高法院2018年2月以王姓證人證詞前後不一，自為裁定開啟再審；台中高分院再審根據新的鑑定結果、法醫鑑定意見，且兩人皆通過測謊，不排除陳女擔心無法和平分手，或為達分手目的，而自行攀爬大橋護欄，發生墜落意外，改判兩人無罪，但最高法院以再審判決有六大瑕疵為由，撤銷發回更審。

台中高分院再更一審根據鑑定人意見、遺體狀況、證人說法前後不一、王淇政與洪世緯案發後反應、測謊結果等，認為本案沒有確切證據證明王淇政、洪世緯合力將陳琪瑄抬擲墜橋，再度判決2人無罪，但判決被最高法院撤銷發回更審。

后豐大橋女教師命案王淇政（左二）、洪世緯（右一）再審更一審獲無罪，最高法院再度撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照片
后豐大橋女教師命案王淇政（左二）、洪世緯（右一）再審更一審獲無罪，最高法院再度撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照片
后豐大橋女教師命案王淇政（左）、洪世緯（右）再審更一審獲無罪，最高法院再度撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照片
后豐大橋女教師命案王淇政（左）、洪世緯（右）再審更一審獲無罪，最高法院再度撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照片

分手 測謊 殺人

延伸閱讀

司法院推薦大法官人選出爐！最高法院書記官長林恆吉獲三方舉薦

軍官投資湯包店虧錢 偷國家隊900片口罩 更一審改判6年半

林恆吉除了獲最高法院舉薦大法官人選 法官協會今也推薦她

曾在最高法院前靜坐抗議 檢察官協會推薦他擔任大法官

相關新聞

高虹安、余正煌告「翁達瑞」誣指論文抄襲 檢均不起訴：可受公評

臉書化名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，於臉書多次發文質疑民眾黨新竹市長高虹安、調查官余正煌的論文涉嫌抄襲...

告「翁達瑞」妨害名譽不起訴 余正煌律師回應了

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年九合一選舉期間，在臉書多次發文質疑調查官余正煌的論文涉嫌抄襲新竹市前市長林智堅的論...

后豐大橋女教師墜橋命案 男友及同夥殺人無罪判決再度被撤銷

女老師陳琪瑄21年前墜落台中后豐大橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依共同殺人罪判刑定讞入獄，2018年獲再審機會，台中高...

扯！桃園化工廠偷排強酸廢液波及苗中 染紅3公里溪床模樣駭人

桃園市觀音區芫吉公司涉嫌長期偷排強酸廢液，並採系統性上下游作案模式，排酸地遍及桃、苗、中3縣市，台中地檢署從清水區遭汙染...

違法跟進公司基金買股 瀚亞投信前投資長300萬交保

瀚亞投信前投資長劉興唐涉嫌於2018至2021年間，因職務上得知公司基金即將進場購買特定股票，竟透過親姊以人頭帳戶違法在...

良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦