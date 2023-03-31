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告「翁達瑞」妨害名譽不起訴 余正煌律師回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年九合一選舉期間，在臉書多次發文質疑調查官余正煌的論文涉嫌抄襲新竹市前市長林智堅的論文，余不甘名譽受辱憤而提告。台北地檢署今天不起訴，余的委任律師曾威凱今天回應，「尚未收到不起訴書，收到之後將會與當事人討論再表示意見」。

在新竹市調查站任職調查官的余正煌去年因林智堅論文抄襲事件成為媒體焦點，他不滿陳時奮以筆名「翁達瑞」，多次在臉書針對林智堅論文門發表意見，並指涉余才是真正抄襲的人，去年8月委請律師向陳時奮提告妨害名譽。

余正煌的委任律師去年9月出庭時曾受訪強調，論文就是余正煌自己寫的，姑且不論品質好壞，但從比對結果來看，林智堅大量重製余正煌論文的文字內容，連錯別字都一模一樣，這就是事實，因此陳時奮應向余正煌道歉。

此案經台北地檢署調查後認為，陳時奮經蒐集相關資料而為評論，所言具有相當憑據，屬憲法言論自由保障範疇，且主要用意在於訴諸社會公評，因此不起訴處分。

調查官余正煌委任律師張祐齊（左起）、曾威凱、吳俊達負責林智堅、陳時奮相關案件。本報資料照
調查官余正煌委任律師張祐齊（左起）、曾威凱、吳俊達負責林智堅、陳時奮相關案件。本報資料照

余正煌 陳時奮 林智堅 論文抄襲

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