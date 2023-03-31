扯！桃園化工廠偷排強酸廢液波及苗中 染紅3公里溪床模樣駭人

桃園市觀音區芫吉公司涉嫌長期偷排強酸廢液，並採系統性上下游作案模式，排酸地遍及桃、苗、中3縣市，台中地檢署從清水區遭汙染向上溯源，檢、調、環、警大批人力徒步溯溪，驚覺苗栗中港溪3公里河床遭強酸染紅，檢方除依廢清法起訴芫吉林姓、施姓負責人等9人，向法院扣押其財產5659萬元獲准。

苗栗三灣鄉中港溪河床遭偷排強酸汙染3公里。圖／檢警提供

檢方說，2022年10月7日透過檢警環林聯合查緝小組通報資訊系統平台，發現清水區有土地遭人開挖、注入傾倒不明強酸廢液汙染土壤及水源，經指派國土民生專組檢察官陳祥薇指揮保七警方、台中環保局到場，查獲李姓司機、陳姓車主及陳姓土地承租人等。

檢方隔天8日複訊後，將陳姓車主聲羈押禁見獲准，另陳姓土地承租人5萬元交保限制住居、李姓司機限制住居。

檢方持續溯源，再指揮調查局、環保署等單位做數位分析、不法所得分析查扣、廢棄物來源、棄置地點、車輛、汙染調查等，綜合判斷發現汙染源頭是桃園市觀音區的芫吉公司，去年12月8日再赴芫吉公司的廠區、辦公室搜索，依廢棄物清理法將林姓、施姓負責人聲押獲准。

檢方說，去年12月30日又從循線查獲許姓司機認為他涉案情節不輕，今年1月4日由許、先前抓到的李姓男子等2名司機指認廢酸洗液的其他棄置點，竟遍及桃園市新屋區、苗栗縣三灣區，及台中市大里區等。

檢察官今年1月17日率隊和環保署、警方等，沿苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，往上游徒步溯溪3公里才查獲非法棄置地點，並發現中港溪河川已經傾倒的廢酸洗液染紅約3公里長，汙染非常嚴重。

檢方今年2月13日，再赴芫吉公司第二次搜索，經數位鑑識所有扣案手機資、對話，在於2月17日、3月21日，查獲邱姓、楊姓司機到案，完整破獲全案的再利用機構、仲介、土蟲及土尾等一條龍犯罪結構集團，依廢棄物清理法等起訴芫吉負責人、司機等一共9人。

檢方表示，經和苗栗、桃園環保局確認全案汙染範圍、環境回復費用，已對芫吉公司林姓、施姓負責人所有動產、不動產向法院聲請財產扣押裁定獲准共5659萬8454元。