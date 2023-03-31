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高虹安、余正煌告「翁達瑞」誣指論文抄襲 檢均不起訴：可受公評
臉書化名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，於臉書多次發文質疑民眾黨新竹市長高虹安、調查官余正煌的論文涉嫌抄襲，因此遭高、余提告涉嫌加重誹謗。台北地檢署調查後認為，陳時奮經蒐集相關資料而為評論，且有相當之憑據，且高為政治人物，余當時和民進黨桃園市長候選人林志堅有論文爭議，皆屬可受公評之事，因此就兩案均將陳時奮不起訴。
陳時奮去年選前，疑似為林智堅論文爭議，接連對前立委柯志恩、高虹安及掀起余正煌開炮。自2022年7月1日起，陳男開始在臉書發文，質疑柯志恩涉及論文抄襲等學術不倫。
後來在林智堅碩士論文風波中，陳時奮曾多次提出佐證，質疑是余正煌抄襲林智堅的論文，即便台大和中華大學經調查，撤銷林的學位，陳時奮依然持續力挺。同時，陳時奮也對高虹安開炮，多次在臉書質疑高虹安的辛辛那提博士論文抄襲另篇論文。
檢察官調查後，認為當時陳時奮有先蒐集高虹安和余正煌相關學術論文資料後，自行比對資料進而做出評論，所言具有相當憑據，屬憲法言論自由保障範疇，且主要用意在於訴諸社會公評，因此將他不起訴處分。
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