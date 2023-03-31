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違法跟進公司基金買股 瀚亞投信前投資長300萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

瀚亞投信前投資長劉興唐涉嫌於2018至2021年間，因職務上得知公司基金即將進場購買特定股票，竟透過親姊以人頭帳戶違法在外跟進買股，待基金進場股價上漲後再賣出，藉此獲利數千萬。檢調昨依涉犯證券投資信託及顧問法特別背信罪約談劉男及劉姐，複訊後各以300萬、30萬交保。

此部份去年7月金管會已認定，瀚亞辦理基金及投資業務不符規定，未盡交易管理監督責任，內控出現嚴重缺失，依證券投資信託及顧問法開罰400萬元，並禁止新增全委投資業務3個月、1年內不可募集基金、2年內不能代理引進新境外基金，同時命瀚亞將劉興唐免職。事後，瀚亞也據此向檢調對劉男提告。

檢調懷疑，劉男利用職務之便，事先得知瀚亞旗下基金將進場購買特定股票，預期特定股票事後股價將上漲，於是透過劉女利用人頭帳戶在基金進場前後，跟進買入特定股票，再以公司名義撰寫分析報告抬轎，短短3年便獲利數千萬元。

瀚亞投資前投資長劉興唐涉嫌違法跟進公司買股遭約談，獲檢方300萬元交保。圖／聯合報系資料照片
瀚亞投資前投資長劉興唐涉嫌違法跟進公司買股遭約談，獲檢方300萬元交保。圖／聯合報系資料照片

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