快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

澎湖議會再陷風暴 歐中慨涉詐領助理費遭聲押

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪羈押後，國民黨籍議員歐中慨疑涉詐領助理費，澎湖地檢署昨天深夜向地院聲請羈押，全案尚待澎湖地院裁定中。

澎湖地檢署發布訊息指出，歐中慨、歐妻和蘇姓電器行會計等3人被檢察官聲請羈押、周姓媳婦以新台幣3萬元交保、呂姓員工限制住居、其餘證人飭回。

檢調懷疑，歐中慨聘請其媳婦從事議員公費助理，但實際是在其電器行工作，疑涉利用人頭涉詐領助理費案，澎湖檢調單位昨天前往馬公等住處搜索和約談，並帶回歐中慨、歐妻、媳婦、助理和一名呂姓前助理等人，並扣得部分銀行帳冊等。

歐中慨已擔任6屆澎湖縣議員，2008年曾參選立委失敗，2020年代表國民黨參選澎湖縣立委，敗給現任民進黨籍立委楊曜。今年也辦理國民黨立委提名登記，有意再挑戰楊曜。

澎湖縣 議員

延伸閱讀

澎湖縣議員歐中慨疑詐助理費 今遭檢調搜索約談

屏東長治鄉長涉貪羈押 前縣府秘書許重慶四度派代

澎湖首批社會住宅動土 預計115年完工

澎湖旅遊季清明連假登場 搭船買伴手禮一條龍

相關新聞

高虹安、余正煌告「翁達瑞」誣指論文抄襲 檢均不起訴：可受公評

臉書化名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，於臉書多次發文質疑民眾黨新竹市長高虹安、調查官余正煌的論文涉嫌抄襲...

告「翁達瑞」妨害名譽不起訴 余正煌律師回應了

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年九合一選舉期間，在臉書多次發文質疑調查官余正煌的論文涉嫌抄襲新竹市前市長林智堅的論...

后豐大橋女教師墜橋命案 男友及同夥殺人無罪判決再度被撤銷

女老師陳琪瑄21年前墜落台中后豐大橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依共同殺人罪判刑定讞入獄，2018年獲再審機會，台中高...

扯！桃園化工廠偷排強酸廢液波及苗中 染紅3公里溪床模樣駭人

桃園市觀音區芫吉公司涉嫌長期偷排強酸廢液，並採系統性上下游作案模式，排酸地遍及桃、苗、中3縣市，台中地檢署從清水區遭汙染...

違法跟進公司基金買股 瀚亞投信前投資長300萬交保

瀚亞投信前投資長劉興唐涉嫌於2018至2021年間，因職務上得知公司基金即將進場購買特定股票，竟透過親姊以人頭帳戶違法在...

良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦