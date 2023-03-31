澎湖議會再陷風暴 歐中慨涉詐領助理費遭聲押

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪羈押後，國民黨籍議員歐中慨疑涉詐領助理費，澎湖地檢署昨天深夜向地院聲請羈押，全案尚待澎湖地院裁定中。

澎湖地檢署發布訊息指出，歐中慨、歐妻和蘇姓電器行會計等3人被檢察官聲請羈押、周姓媳婦以新台幣3萬元交保、呂姓員工限制住居、其餘證人飭回。

檢調懷疑，歐中慨聘請其媳婦從事議員公費助理，但實際是在其電器行工作，疑涉利用人頭涉詐領助理費案，澎湖檢調單位昨天前往馬公等住處搜索和約談，並帶回歐中慨、歐妻、媳婦、助理和一名呂姓前助理等人，並扣得部分銀行帳冊等。

歐中慨已擔任6屆澎湖縣議員，2008年曾參選立委失敗，2020年代表國民黨參選澎湖縣立委，敗給現任民進黨籍立委楊曜。今年也辦理國民黨立委提名登記，有意再挑戰楊曜。