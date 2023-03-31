酒後全身赤裸闖民宅摟抱獨居女 嘉義激動男判3年監護5年
嘉義縣林姓男子一日酒後慾望難耐，竟脫光衣物，赤條條地拿著螺絲子破壞同村某戶住家，涉嫌對獨居女子摟抱摸胸。嘉義地方法院依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年，於執行完畢後，施以監護5年。可上訴。
現年約50歲的林姓男子，2021年9月間深夜10時許，全身赤裸，涉嫌持1支螺絲起子，破壞門鎖侵入同村某女子住處，進屋後強行摟抱，並以手撫摸胸部，又將手伸進女子短褲下緣，欲撫摸私處及脫衣物；深夜突然被全身赤裸男子闖入又抱住，女子嚇得極力反抗，掙脫後報警。
警方帶回偵辦調查，林男有身心科門診、住院紀錄，因與前妻離婚受到打擊，情緒激動、出現破壞暴力行為，酗酒後常會砸家裡物品，多次自傷住醫院，經醫師診斷為器質性精神疾患。
法官審酌，被告為逞一己私慾，趁女子獨居之際犯案，不尊重女性身體、居住安全及性自主權，惡性不輕，致使女子現在回家都會感到害怕，怕有人跑進來，門都不敢開，對女子造成嚴重的心理壓力及負擔，兼衡智識程度、離婚、務農，於審理時坦白承認等情狀，量處依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年。又被告去年5月間至今一直住院接受治療，可見精神疾病還沒有好轉。諭知在刑的執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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