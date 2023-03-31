快訊

還有狒狒逃脫？多隻長頸鹿死亡、埃及聖䴉也逃過？一表看六福村動物飼養爭議

台積電年底破千…600元學長們將解套？ 專家：不是不可能

直立式埋3米深土推...消防曝台中塌屋最後工人搜救「難度極高」原因

酒後全身赤裸闖民宅摟抱獨居女 嘉義激動男判3年監護5年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣林姓男子一日酒後慾望難耐，竟脫光衣物，赤條條地拿著螺絲子破壞同村某戶住家，涉嫌對獨居女子摟抱摸胸。嘉義地方法院依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年，於執行完畢後，施以監護5年。可上訴。

現年約50歲的林姓男子，2021年9月間深夜10時許，全身赤裸，涉嫌持1支螺絲起子，破壞門鎖侵入同村某女子住處，進屋後強行摟抱，並以手撫摸胸部，又將手伸進女子短褲下緣，欲撫摸私處及脫衣物；深夜突然被全身赤裸男子闖入又抱住，女子嚇得極力反抗，掙脫後報警。

警方帶回偵辦調查，林男有身心科門診、住院紀錄，因與前妻離婚受到打擊，情緒激動、出現破壞暴力行為，酗酒後常會砸家裡物品，多次自傷住醫院，經醫師診斷為器質性精神疾患。

法官審酌，被告為逞一己私慾，趁女子獨居之際犯案，不尊重女性身體、居住安全及性自主權，惡性不輕，致使女子現在回家都會感到害怕，怕有人跑進來，門都不敢開，對女子造成嚴重的心理壓力及負擔，兼衡智識程度、離婚、務農，於審理時坦白承認等情狀，量處依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年。又被告去年5月間至今一直住院接受治療，可見精神疾病還沒有好轉。諭知在刑的執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

男子裸體闖入民宅涉嫌猥褻，被判刑3年。圖／本報資料照片
男子裸體闖入民宅涉嫌猥褻，被判刑3年。圖／本報資料照片

獨居 嘉義 離婚

延伸閱讀

嘉義婦掉6萬醫療費 好心店家報警協尋錢歸原主

誤撿蝦皮包裹 嘉義拾荒老婦撿紙箱被法辦

向猝逝稻米專家吳永培致敬 黃敏惠開箱幸福嘉義米午餐

換天然氣要花3萬！獨居女不敢叫瓦斯求救 網推必備「1物」

相關新聞

良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋...

酒後全身赤裸闖民宅摟抱獨居女 嘉義激動男判3年監護5年

嘉義縣林姓男子一日酒後慾望難耐，竟脫光衣物，赤條條地拿著螺絲子破壞同村某戶住家，涉嫌對獨居女子摟抱摸胸。嘉義地方法院依攜...

屏東長治鄉長涉貪 羈押禁見

屏東檢調接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組搜索並傳訊相關證人，認定古男涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大...

男子因財務糾紛大逆不道抓母頭撞地 法院判關10個月

屏東一名郭姓男子於2021年因財務糾紛與母親劉姓女子發生爭執，竟大逆不道抓著母親的頭撞擊地面、徒手毆打，導致她腦震盪、身...

花蓮縣政府向福安礦業課稅2.5億 法院今確定撤銷處分

花蓮縣政府提高礦石稅稅率，2017年至2019年間向福安礦業課徵共逾2.5億元稅款，福安礦業不服提行政訴訟，一審判福安礦...

澎湖縣議員歐中慨疑詐助理費 今遭檢調搜索約談

澎湖縣國民黨縣議員歐中慨，疑詐領助理費今遭澎湖縣檢調單位搜索，帶回歐中慨及歐妻、媳婦助理等人，據了解，歐中慨疑似以縣議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦