良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋等廢棄物，彰化地方法院法官認為，洪男貪圖小利，無視於環境保護對生態環境的重要，依違反廢棄物清理法，將他判刑1年6月。

判決書指出，洪姓老農2021年3、4月間，提供他與弟妹共有的大城鄉農地給不詳之人回填廢棄物，同年7月被彰化縣環保局查獲，並當場開挖出農地掩埋了廢椅背、廢塑膠袋及廢塑膠帶等廢棄物。

但洪男卻辯稱廢棄物不是他傾倒的，又說他是以一車次3000元請人購入50至60車次土方回填，共付了10幾、20萬元。

洪男又自稱是低收入戶（但沒有證明），目前沒有收入，靠老農年金生活，又曾說「哪有錢存在家裏，花都不夠了」。

法官認為，以洪男的經濟狀況，不可能花10多萬元買土方回填農地，顯屬其卸責之詞，不足採信，洪男因貪圖小利，無視於環境保護對社會大眾健康、自然生態環境之重要，竟提供土地供他人回填廢棄物，因此依違反廢清法將他判刑1年6月。

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，彰化地方法院依違反廢棄物清理法，將他判刑1年6月。記者林宛諭／攝影
彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，彰化地方法院依違反廢棄物清理法，將他判刑1年6月。記者林宛諭／攝影

廢棄物 農地

延伸閱讀

提升資源回收效率 廢清法修法最快年底預告

廢清法修法持續收集意見 最快年底預告

嘉太大橋下廢棄物擋路 水上工務段：連假前先移路旁

苗栗桐花步道成垃圾場？台中廢棄物亂倒苗栗警逮人

相關新聞

良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋...

屏東長治鄉長涉貪 羈押禁見

屏東檢調接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組搜索並傳訊相關證人，認定古男涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大...

男子因財務糾紛大逆不道抓母頭撞地 法院判關10個月

屏東一名郭姓男子於2021年因財務糾紛與母親劉姓女子發生爭執，竟大逆不道抓著母親的頭撞擊地面、徒手毆打，導致她腦震盪、身...

花蓮縣政府向福安礦業課稅2.5億 法院今確定撤銷處分

花蓮縣政府提高礦石稅稅率，2017年至2019年間向福安礦業課徵共逾2.5億元稅款，福安礦業不服提行政訴訟，一審判福安礦...

澎湖縣議員歐中慨疑詐助理費 今遭檢調搜索約談

澎湖縣國民黨縣議員歐中慨，疑詐領助理費今遭澎湖縣檢調單位搜索，帶回歐中慨及歐妻、媳婦助理等人，據了解，歐中慨疑似以縣議員...

屏東九合一選舉首件賄賂案判決出爐 村長候選人要關1年8月

去年九合一大選後，屏東縣首件賄賂案判決出爐，竹田鄉福田村候選人陳懋楠為求當選，以6千元賄絡一名曾姓村民，事後遭人舉報，屏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦