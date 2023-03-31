良田供人掩埋廢棄物 老農判刑1年6月

彰化縣72歲洪姓老農民提供農地讓人傾倒廢棄物，卻辯稱是雇人回填乾淨土方，卻遭彰化縣環境保護局挖出所掩埋的廢椅背、廢塑膠袋等廢棄物，彰化地方法院法官認為，洪男貪圖小利，無視於環境保護對生態環境的重要，依違反廢棄物清理法，將他判刑1年6月。

判決書指出，洪姓老農2021年3、4月間，提供他與弟妹共有的大城鄉農地給不詳之人回填廢棄物，同年7月被彰化縣環保局查獲，並當場開挖出農地掩埋了廢椅背、廢塑膠袋及廢塑膠帶等廢棄物。

但洪男卻辯稱廢棄物不是他傾倒的，又說他是以一車次3000元請人購入50至60車次土方回填，共付了10幾、20萬元。

洪男又自稱是低收入戶（但沒有證明），目前沒有收入，靠老農年金生活，又曾說「哪有錢存在家裏，花都不夠了」。