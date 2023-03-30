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男子因財務糾紛大逆不道抓母頭撞地 法院判關10個月

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名郭姓男子於2021年因財務糾紛與母親劉姓女子發生爭執，竟大逆不道抓著母親的頭撞擊地面、徒手毆打，導致她腦震盪、身體多處骨折，屏東地方法院今依傷害直系血親尊親屬罪，判他10月徒刑，可上訴。

檢方指出，郭男與劉女為母子，雙方具有家庭暴力防治法第3條第3款的家庭成員關係，兩人在2021年11月3日中午12點左右，在東港住處因金錢問題起口角爭執，郭男竟大逆不道徒手抓住對方頭髮，拿母親的頭去撞擊地面，毆打她身體各處，造成劉女腦震盪、左側第5到第8肋骨、恥骨骨折等傷害。

訊問期間，郭男還辯稱是母親自摔，會有碰撞聲響是因她跌倒造成。檢方調閱相關錄音檔及證物發現，案發時兩人位於東港住處確實有傳出物品激烈碰撞、碰觸地面及拍打身體等聲響，且同時伴隨女子持續哀號聲音，現實情況與郭男陳述不相符，再搜集相關事證後依傷害等罪嫌起訴郭男。

地方法院審理於今依傷害直系血親尊親屬罪，判他10月徒刑，可上訴。

屏東縣一名郭姓男子因財務糾紛與母親發生爭執，竟大逆不道抓母親頭撞地，法院今判他關10個月。示意圖／ingimage
屏東縣一名郭姓男子因財務糾紛與母親發生爭執，竟大逆不道抓母親頭撞地，法院今判他關10個月。示意圖／ingimage

屏東 骨折 東港

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