花蓮縣政府向福安礦業課稅2.5億 法院今確定撤銷處分

花蓮縣政府提高礦石稅稅率，2017年至2019年間向福安礦業課徵共逾2.5億元稅款，福安礦業不服提行政訴訟，一審判福安礦業勝訴，花蓮縣地方稅務局提上訴，最高行政法院今駁回，判決福安礦業確定免被課徵2.5億元。

福安礦業2017年1月1日至6月30日、2019年1月1日至6月30日、2019年7月1日至12月31日，在花蓮縣境內分別開採礦石161萬2789公噸、100公噸、96萬3060公噸、103萬5780公噸。

花蓮縣地方稅務局依2016年6月28日制定的花蓮縣礦石開採特別稅自治條例規定，分別向福安礦業課徵礦石開採特別稅1億1289萬5230元、7000元、6741萬4200元、7250萬4600元。

福安礦業不滿縣府礦石稅漲幅過大，從每噸10元調漲到70元，認為超過法定上限30%規定，不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院一審判福安礦業勝訴。

花蓮縣地方稅務局提上訴，最高行認為，花蓮縣礦石開採特別稅自治條例是提前廢止舊法而重立新法，規避適用地方稅法通則提高稅率的上限限制，加重人民負擔，屬於恣意的立法行為，違反誠信原則。

最高行指出，課徵特別稅的自治條例最長應為4年，期間內如有提高稅率，幅度應不超過原訂稅率的30%，若未屆期前予以廢止，另制定相同目的但超限增加稅額的自治條例，就悖離地方稅法通則框限地方財政立法權的意旨。

最高行認為，花蓮縣議會於前一自治條例施行期間尚未屆至前就廢止，並於同日公布新的自治條例，規定以每公噸70元計徵稅額，是舊法的7倍，無視加稅結果將造成礦石取得成本上漲，影響福安礦業的營業損益，造成維繫信賴保護規範價值有極大的威脅，認為一審判決沒有違誤。

最高行指出，雖然2016年6月28日制定的花蓮縣礦石開採特別稅自治條例實施期間已屆至，但期間內福安礦業已經完成開採，課徵礦石稅的規範效力仍在，仍應由花蓮縣議會依法修正。

判決指出，一審已說明對福安礦業課徵開採礦石課徵特別稅，是法律所允許的，但課稅金額為多少，仍有待花蓮縣議會自治條例所定稅率重新議決，2016年6月28日起施行的自治條例應如何調整，或如何調降稅率，仍有待花蓮縣議會審議修正自治條例，司法不能逾越代為決定，花蓮縣地方稅務局宜商請花蓮縣議會審議決之，以免耽誤核課期間。