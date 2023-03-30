澎湖縣議員歐中慨疑詐助理費 今遭檢調搜索約談

澎湖縣國民黨縣議員歐中慨，疑詐領助理費今遭澎湖縣檢調單位搜索，帶回歐中慨及歐妻、媳婦助理等人，據了解，歐中慨疑似以縣議員公費助理聘請媳婦，但實際上媳婦並未從事公費助理工作，而是在他經營的電器行工作，疑利用媳婦當人頭詐領助理費，目前歐中慨等人陸續移往澎湖地檢署複訊。

依據規定，縣市議員助理每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理均與議員同進退，每名議員每月最多可請領24萬元助理費，但每名助理每月請領上限不得超過8萬元，歐中慨實際領取金額，檢調正在釐清中。

歐中慨先後擔任6屆澎湖縣議員，曾在2008年參選立委落敗，2020年代表國民黨出戰，敗給現任立委民進黨籍楊曜。今年歐表態再參加國民黨立委初選，希望再披藍營戰袍挑戰楊曜。