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澎湖縣議員歐中慨疑詐助理費 今遭檢調搜索約談

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣國民黨縣議員歐中慨，疑詐領助理費今遭澎湖縣檢調單位搜索，帶回歐中慨及歐妻、媳婦助理等人，據了解，歐中慨疑似以縣議員公費助理聘請媳婦，但實際上媳婦並未從事公費助理工作，而是在他經營的電器行工作，疑利用媳婦當人頭詐領助理費，目前歐中慨等人陸續移往澎湖地檢署複訊。

依據規定，縣市議員助理每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理均與議員同進退，每名議員每月最多可請領24萬元助理費，但每名助理每月請領上限不得超過8萬元，歐中慨實際領取金額，檢調正在釐清中。

歐中慨先後擔任6屆澎湖縣議員，曾在2008年參選立委落敗，2020年代表國民黨出戰，敗給現任立委民進黨籍楊曜。今年歐表態再參加國民黨立委初選，希望再披藍營戰袍挑戰楊曜。

澎湖縣議會近日不平靜，月初議長劉陳昭玲涉入人事關說，並藉主持議案機會，疑向局處首長收賄，掏錢才能通過預算，檢連偵辦後劉陳昭玲及陳姓機要秘書聲押獲准，兩人不服提抗告也被駁回，成為去年大選以來，首位涉案遭收押的議長。

國民黨澎湖縣議員歐中慨，2020年曾代表國民黨參選立委，敗給民進黨楊曜。本報資料照
國民黨澎湖縣議員歐中慨，2020年曾代表國民黨參選立委，敗給民進黨楊曜。本報資料照

澎湖縣 媳婦 國民黨

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