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屏東九合一選舉首件賄賂案判決出爐 村長候選人要關1年8月

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

去年九合一大選後，屏東縣首件賄賂案判決出爐，竹田鄉福田村候選人陳懋楠為求當選，以6千元賄絡一名曾姓村民，事後遭人舉報，屏東警方將陳男移送檢方偵辦，以違反公職人員選舉罷免法起訴，屏東地方法院今依交付賄賂罪，判陳1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年，可上訴。

46歲陳懋楠是竹田鄉福田村社區發展協會理事，於去年底選舉時投身參選該村村長，竟違法賄選，檢方指出，陳在去年11月13日下午3點左右前往曾姓村民住處，親自交付賄賂金6000元，與他約定選舉投票日時，要投票給參選編號1號的自己，曾姓村民允諾並收下現金。

兩人以為天衣無縫，不料遭檢舉東窗事發，警方介入調查將2人移送偵辦。檢方傳訊證人及查扣相關證物，偵查期間陳男坦承犯行，於去年12月12日依違反公職人員選舉罷免法起訴陳男，另依妨害投票罪起訴曾姓村民。

法院認定陳男犯公職人員選舉罷免法第99條第1項的交付賄賂罪，判他1年8月徒刑，緩刑4年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付5萬元，褫奪公權4年，可上訴。

屏東九合一選舉首件賄賂案判決出爐，村長候選人要關1年8月。記者張已亷／攝影
屏東九合一選舉首件賄賂案判決出爐，村長候選人要關1年8月。記者張已亷／攝影

屏東縣 投票

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