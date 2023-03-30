追加審這罪嫌！虐打高嘉瑜二審開庭 林秉樞激動大喊庭外全聽見

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今下午3時開庭，採不公開審理，但林秉樞數度情緒激動，音量大到庭外走道皆可聽見，法官庭末諭知5月11日續行準備程序。

據悉，法官今當庭諭知，因合議庭閱覽卷證之後，評議決定追加審理林秉樞是否犯刑法第319-1條第1項「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像」罪嫌，因此採不公開審理，並要求雙方皆不能對外發表相關言論。

高院今天開庭，林秉樞在律師陳頂新陪同下出庭，庭訊近2小時結束，林秉樞過程中多次情緒略顯激動，放大聲量表示「我就是忘記啦，都過這麼久了」、「我就沒有拿」等語。

高嘉瑜委任律師王怡茹庭後受訪指出，一審判決認定林秉樞涉犯私行拘禁罪部分無罪，高嘉瑜沒辦法接受，因一審已認定林秉樞2021年11月11日至12日之間確實傷害、恐嚇、控制高嘉瑜的手機，最高法院見解也指出，被告用不法方式控制被害人，使被害人行動自由受限，應論以私行拘禁罪，因此林秉樞犯行應構成私行拘禁，此為上訴理由之一。

她說，上訴理由也包括量刑，本案屬於親密關係中的暴力行為，林秉樞利用高嘉瑜在親密關係的情感，一再脅迫高嘉瑜做出順從他的行為，更可怕的是被害人不只一位，這也是高嘉瑜先前陳述會勇敢面對訴訟，不只是為了自己，也是為了那些害怕遭到報復而不敢出來提告的被害人們，希望高等法院能審酌林秉樞屢次利用人性弱點，操控弱勢女性，予以重判。

媒體詢問高嘉瑜未來是否會出庭作證，王怡茹說，目前法院尚未有此規劃，若未來視證據調查狀況，有需要的話高嘉瑜會願意出庭。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，未經同意截取9張裸露身體的私密影像；同年11月10日，林秉樞指示秘書在臉書發文誣陷高嘉瑜介入他人婚姻，隔天林秉樞在馥都飯店逼高嘉瑜脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高嘉瑜撞浴缸，又趁高嘉瑜冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃臺中；他見案件於媒體曝光，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」、「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」等語，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」。

林秉樞僅坦承傷害犯行，供稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，「這是兩人平日情趣」，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影鬧著玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止週刊報導新聞。

一審不採信他的說詞，依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金；而林秉樞扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。

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