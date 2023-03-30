士林分署推廣「拍寶」繪本 教小朋友誠實好觀念

行政執行署士林分署今天表示，為讓學童認識行政執行機關工作，前往校園推廣由行政執行署自編、自繪的「拍寶養誠記」故事繪本，培養孩子們誠實廉潔的品格及守法紀律的好習慣。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，行政執行署及所屬政風室今年2月推出自編、自繪的「拍寶養誠記」故事繪本，以台灣梅花鹿為原型的執行署吉祥物「拍寶」為繪本主角，象徵行政執行機關為民服務、溫馨關懷的特質。

行政執行署自製的「拍寶養誠記」繪本，以酒駕、防疫、非洲豬瘟、囑託拍賣、滯欠大戶、分期繳納、查封及拍賣等專案、執行業務及廉潔元素為故事繪本題材，繪製8篇不同的單元故事內容，讓學童跟著「拍寶」了解執行業務及廉潔觀念。

士林分署表示，由分署人員與新北分署政風室3月29日前往財政部員工子女非營利幼兒園及台北市溪口國小，透過簡單好懂的生活情境介紹執行業務，並講述「阿尼斯特（Honest）女神的聖誕節禮物」繪本故事，深化學童誠信品德與執行知識，現場氣氛熱烈，廣獲好評。