南投縣議員候選人王燕珠現金賄選 一審判處3年8月
去年南投縣議員第一選區參選爆炸，26人爭搶10席議員，競爭激烈，無黨籍候選人王燕珠被查獲透過樁腳以每票500元買票，王燕珠堅決否認賄選遭聲押並禁止通訊、接見，南投地院今天宣判，王燕珠依選罷法交付賄賂罪，判處有期徒刑3年8月，褫奪公權5年。
判決書指出，王燕珠為南投縣第20屆縣議員第1選舉區候選人（未當選），去年10月下旬晚間，王燕珠以每票500元，向莊姓男子及其家人買票，又透過莊向吳、林二人買票。另於同年10月29日上午7時許，透過樁腳向吳姓選民買票。
檢警循線追查，認為王燕珠賄選事證明確，將她帶回偵訊，她到案否認全部犯行，仍被依違反選罷法起訴，檢方並認為她有串證之虞，聲請羈押獲准，直到今年1月才解除羈押。
法官審理，王燕珠仍矢口否認賄選，但樁腳和選民指證明確，並查扣賄款8500元現金等證據，認為王燕珠以買票方式圖謀當選縣議員，已破壞選舉公正與公平，而嚴重影響民主政治之運作，判處王燕珠有期徒刑3年8月，褫奪公權5年，8500元賄款沒收，得上訴台中高分院。
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