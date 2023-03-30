南投縣議員候選人王燕珠現金賄選 一審判處3年8月

去年南投縣議員第一選區參選爆炸，26人爭搶10席議員，競爭激烈，無黨籍候選人王燕珠被查獲透過樁腳以每票500元買票，王燕珠堅決否認賄選遭聲押並禁止通訊、接見，南投地院今天宣判，王燕珠依選罷法交付賄賂罪，判處有期徒刑3年8月，褫奪公權5年。

判決書指出，王燕珠為南投縣第20屆縣議員第1選舉區候選人（未當選），去年10月下旬晚間，王燕珠以每票500元，向莊姓男子及其家人買票，又透過莊向吳、林二人買票。另於同年10月29日上午7時許，透過樁腳向吳姓選民買票。

檢警循線追查，認為王燕珠賄選事證明確，將她帶回偵訊，她到案否認全部犯行，仍被依違反選罷法起訴，檢方並認為她有串證之虞，聲請羈押獲准，直到今年1月才解除羈押。