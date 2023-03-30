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違法跟進基金買股 瀚亞投信前投資長特別背信遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

瀚亞投信前劉姓投資長涉嫌於2018至2021年間，因職務上得知公司基金即將進場購買特定股票，竟由家人人頭帳戶違法在外跟進買股，待基金進場股價上漲後再賣出，藉此獲利數千萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處前往8處搜索，並約談劉男及其家人2人，全案依證券投資信託及顧問法特別背信罪偵辦中。

據了解，全案去年7月已由金管會認定，辦理基金及投資業務不符規定，未盡交易管理監督責任，內控出現嚴重缺失，依證券投資信託及顧問法重罰400萬元，並禁止新增全委投資業務3個月、1年內不可募集基金、2年內不能代理引進新境外基金，同時命瀚亞將劉男免職。事後，瀚亞也據此向檢調對劉男提告。

檢調懷疑，劉男利用職務之便，事先得知瀚亞旗下基金將進場購買特定股票，預期特定股票事後股價將上漲，於是利用家人帳戶在基金進場前或進場後，跟進買入特定股票，再以公司名義撰寫分析報告抬轎。

檢調今天除約談劉男及在外接受劉男指令，以個人帳戶配合下單買股的一名女性親人外，其餘瀚亞員工和相關人士，均以證人身分約談。

瀚亞投信前劉姓投資長涉嫌違反證券投資信託及顧問法，在外以人頭帳戶跟進公司基金買股，遭北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影
瀚亞投信前劉姓投資長涉嫌違反證券投資信託及顧問法，在外以人頭帳戶跟進公司基金買股，遭北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影

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