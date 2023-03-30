費鴻泰兒被控辱同學婊子、垃圾 檢方指一點認無悔意求重判

立委費鴻泰三兒子費聿德，被控2021年間在朋友間群組「我就是破麻」涉嫌辱罵不在群組內的高中同學呂姓女子「婊子、垃圾」等語，遭依妨害名譽罪嫌起訴。士林地方法院開庭，費聿德否認犯罪，辯稱沒有針對呂女，請求無罪判決。

起訴指出，費聿德2021年1月19日至4月18日間，在南港住處用手機在whatsapp群組「我就是破麻」以暱稱「小費」涉嫌3次辱罵高中同學呂女，小費針對呂女的黃姓男友的發言回應「你女朋友是婊子」，又針對黃男發言「呂哭了無數次」回應「他是婊子」，「我康橋同學大部分垃圾像你女友」，黃男告知呂女後，呂女提告妨害名譽。

年近30歲的費聿德已婚，小孩剛滿7個月，仍在個人創業中，他坦承有傳這些文字，但沒有辱罵呂女的意思，加入群組至少2至3年，成員約有15人，群組裡都是朋友，但呂女不在群組內，他講這些話「沒有特定對象」是為了緩和群組內當時的對話氣氛。

辯護人稱，費主觀上無犯意，縱使有講這些文字，但同學、學長平日在群組間會嘲笑、抒發辱罵，且呂女不是群組成員，因黃男轉知沒有看清前後文，而有所誤會，黃男先傳香蕉貼圖開黃腔，費才會因被挑釁正當防衛，發言是泛指女朋友，且黃男後續有說「以後不要開玩笑」因此不能斷章取義，請求無罪判決。