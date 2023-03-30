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泰籍移工見財起意 凌虐強盜殺害張姓司機判處無期徒刑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣61歲張姓白牌車司機，去年8月8日在南投市住處被殺害，泰籍移工力瓦涉嫌重大，他辯稱幫同鄉與張處理債務，同鄉不小心將張勒死。檢警查出力瓦因張姓被害人身上穿戴金飾皮包內有6萬元現金，竟將對方綑綁凌虐洗劫並勒死，南投地方法院今天依強盜殺人，判決力瓦無期徒刑，褫奪公權終身。

張姓男子去年8月被家人發現陳屍客廳，雙手、頸部被電線纏綁，嘴巴被塞衣服，頭、頸、背部大面積瘀傷，身上金飾、手機及家中現金不見，疑遭凌虐洗劫。南投警方根據監視器畫面，發現泰籍移工力瓦（31歲）當天其電動自行車從張住處離去，循線將他逮捕。

力瓦到案後，稱同鄉欠張錢被索討，當天和兩名同鄉前往處理債務，但引發衝突，3人徒手毆打張，後來帶頭的移工將被害人勒斃。

檢警對他的說法存疑，經調查力瓦積欠張姓司機債務，他前往張住處，看到被害人穿載金項鍊、墜飾、金手鍊、金戒指、金耳墜、鑽石戒指、又有大筆現金，竟萌生強盜念頭。

他以木棍毆打被害人頭部、身體再用電線纏繞頸部，綑綁在椅子，看到被害人持續蠕動身體，力瓦用手掐住張頸部，洗劫被害人金飾、6萬元現金，導致張窒息死亡。

事後，力瓦將部分金飾變賣得款5萬元及新金項鍊1條，將現金3萬元及新金項鍊交給不知情女友保管，其餘金飾自行保管，剩餘贓款花用殆盡。

力瓦供稱，他見被害人身上金飾、現金財物，臨時起意強盜，否認有殺人意圖，但法官依據力瓦自白、法醫鑑定、勘查報告、扣案金飾等資料，認為力瓦強臨時起意強盜殺人犯行明確。

法官認為，力瓦強盜殺人情節嚴重，但事後配合起獲盜贓，坦承交代事發過程，未達無法教化改善、絕對反社會性，審酌他無前科之素行，判處無期徒刑，褫奪公權終身，並在執行完畢或赦免後，驅逐出境。

泰籍移工力瓦（右）強盜殺害張姓司機，南投地院今天判決無期徒刑，褫奪公權終身。本報資料照
泰籍移工力瓦（右）強盜殺害張姓司機，南投地院今天判決無期徒刑，褫奪公權終身。本報資料照

強盜 殺人 南投 移工

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