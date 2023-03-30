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陳庭妮哭了之後 還未申請代父提清償計畫及辦接見

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

藝人陳庭妮的76歲父親陳奕樑開設的冷凍肉品批發公司，因滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元未繳，被法院管收在彰化看守所。陳庭妮稱事後才知情，表示已委任律師處理，並辦理接見。不過，彰化看守所及行政執行署彰化分署今天均表示，還未接到陳庭妮的申請。

陳庭妮的父親被管收關進彰化看守所後，很多人認為基於親情，當紅的陳庭妮當紅代父償區區418萬元欠債，應該不是難事。執行署彰化分署表示，「冤有頭，債有主」，由於陳庭妮的父親是公司負責人，陳庭妮也不是股東，父親欠債被管收是父親的事，與兒女無關，當然兒女可以幫忙還債，免除父親被管收在看守所之苦。

陳庭妮在父親被拘提管收後，發表聲明表示：「現在有請律師協助處理，很抱歉占用大家的資源，我會勇敢擁抱智慧還有大家給我的祝福，希望這件事情圓滿落幕，作為子女的還是希望父母健康平安。」

不過，行政執行署彰化分署執行官李鴻明說，到今天下午3點半為止，陳庭妮還未與執行署彰化分署承辦股連繫，若陳庭妮欲代父償欠債，必須提出清償計畫，最好是一次還清，也可以先繳部分再分期償還，不足部分可以人保或物保，如獲要執行官同意，再依程序報給分署長後，就可以獲得釋放。

彰化看守所也表示，依防疫規定，十天內，只能電話接見和以電腦等行動接見，還不能直接探視，藝人陳庭妮的父親25日進看守所後，陳庭妮並未與其父親做電話接見或行動接見。

陳庭妮的父親經營冷凍肉品批發公司，滯欠營利事業所得稅、營業稅418萬餘元不繳，2007年被中區國稅局陸續移送行政執行署彰化分署強制執行，執行人員查出陳有能力繳卻不繳，還幾度脫產，甚至將公司1500多萬匯出至紐西蘭、澳洲等地，支付購買牛肉的貨款，卻拒不繳納欠稅。

今年3月1日台中高分院裁定准予管收陳父，彰化行政執行署人員3月25日，會同台中分署執行人員及台中市和平分局警員，前往陳庭妮父親位在台中市和平區東關路的住處拘提，但他仍以現無能力繳納，也無法提出具體清償計畫，當天下午5時許，解送彰化看守所執行管收陳男。

女星陳庭妮因演出電影「比悲傷更悲傷的故事」、偶像劇「種菜女神」等，均有不錯票房，演技也受肯定，尤其是「比悲傷更悲傷的故事」更是國片票房冠軍，在大陸上映時，票房更是可觀，並獲金鐘獎提名。

當紅藝人陳庭妮的父親欠稅418萬元，被拘提管收。本報資料照
當紅藝人陳庭妮的父親欠稅418萬元，被拘提管收。本報資料照

父親遭管收後陳庭妮首露面談到事件哽咽，強調：「我會勇敢」！圖／摘自噓星聞
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彰化 台中市 律師

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