出事就躲？遭控碟盤裂開煞車失靈 機車零件商聲明曝光

汽機車零件商「釧機公司」近日遭機車車主控訴，所售「光芒」碟盤異常出現「炸盤」裂開情況，導致部分車主行駛時煞車失靈、遭遇危險，對此，該公司吳姓負責人在臉書發聲明致歉，表示正召回瑕疵品、更改製程確保安全，已投保責任險1000萬等。

聲明如下：

2. 對於此次有問題的產品，我們依據產品保固立場，事發當下已向車主提議全額退款，影響所及的零組件協助後續修復或買回處理，俟車主確認後進行。

3. 經由此次事件，我們已有富邦產險承保產品責任險1000萬，提升產品服務，以及消費者使用的安全性。

4. 由於許多人反應臉書粉絲頁很難明確看的出來有什麼產品，包含相關資訊也是，所以目前在進行資料重整編排，期間暫時關閉。由於世界各國多數習慣仍是使用網頁，所以網站建構我們也會同時進行。

5. 這次感謝廣大車圈人士關注，讓我們覺得雖然公司小，但卻不是沒人理的小品牌，處處可見車友各種關愛（注）眼神，所以無論是任何批評、指教，我們都虛心接受，鑒此我們會更加努力來提供更完善的產品與服務。此次聲明所指事件並無人受傷。