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台中挖地基損鄰造成傷亡 中區職安：違規明確將裁罰送辦
台中市中區一處老屋拆除時，因挖地基時施工不慎造成鄰房倒塌，致3名工人受困，其中1人救出不治。勞動部中區職業安全衛生中心指出，初步認定施工的營造商違反「營造安全衛生設施標準」第67條，可處3至30萬元罰緩，並蒐集相關資料移送司法機關偵辦。
中區職業安全衛生中心說，第67條規定，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物之場所從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效預防設施。而本案因挖地基時導致隔壁構造物倒塌，也就是開挖時要有防止隔壁構造物倒塌的設施，但顯然施工的營造商未做好穩定措施，才會造成倒塌，以及3名工人被壓。
台中市勞工局說，會啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助。
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