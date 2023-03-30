台中挖地基損鄰造成傷亡 中區職安：違規明確將裁罰送辦

台中市中區一處老屋拆除時，因挖地基時施工不慎造成鄰房倒塌，致3名工人受困，其中1人救出不治。勞動部中區職業安全衛生中心指出，初步認定施工的營造商違反「營造安全衛生設施標準」第67條，可處3至30萬元罰緩，並蒐集相關資料移送司法機關偵辦。

中區職業安全衛生中心說，第67條規定，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物之場所從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效預防設施。而本案因挖地基時導致隔壁構造物倒塌，也就是開挖時要有防止隔壁構造物倒塌的設施，但顯然施工的營造商未做好穩定措施，才會造成倒塌，以及3名工人被壓。