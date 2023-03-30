暴打高嘉瑜逼下跪藏私密照 林秉樞二審開庭見媒體不敢下車

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今下午3時開庭，林秉樞搭乘計程車提前1個多小時抵達法院，但搖下車窗發現媒體在門口守候，又請司機開車離開，並躲在遠方，直到律師陪同下才步入法院，他面對媒體面無表情、不發一語。

林秉樞為了使別人誤信自己有相當財力，指示秘書變更ATM交易明細表、交易憑單照片的餘額，再將照片傳給他人觀看；2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，未經同意截取9張裸露身體的私密影像。

同年11月10日，林秉樞指示秘書在臉書發文誣陷高嘉瑜介入他人婚姻，隔天林秉樞在馥都飯店逼高嘉瑜脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高嘉瑜撞浴缸，導致頭臉、四肢多處鈍挫傷，又趁高嘉瑜冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃臺中；他見案件於媒體曝光，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」等語，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」。

林秉樞僅坦承傷害犯行，供稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，「這是兩人平日情趣」，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影鬧著玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止週刊報導新聞。

一審不採信他的說詞，依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金；而林秉樞扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。

高院先前因林秉樞限制出境、出海的期限將屆，開庭訊問；林秉樞稱罹患糖尿病、高血脂，去年底還曾病危，請求法官解除限制出境、限制住居，高院評議後裁定延長限制出境。

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