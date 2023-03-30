台南男持紗剪刺死女鄰居 認自首求減刑遭駁回

男子王合同日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款而心生怨懟，去年4月11日攜帶預藏紗剪，前往台南七股區住處等候，見她出現即朝其後頸部等捅刺，送醫後不治，王以符合自首上訴而遭駁回，台南高分院指出，警員有確切根據合理懷疑王為犯嫌明確，與自首要件不符。

王合同一審被判無期徒刑，檢察官及王表明僅針對原審量刑部分提起上訴，台南高分院上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑，全案仍可上訴。

台南高分院指出，王及律師雖稱本案符合自首。而首先到場警員於審理時證稱，在王被動向警方供認行凶之前，警方已因他雙手沾有血跡、腳下有剪刀並剪刀上面也有血跡、及地上留有很多血漬等現場跡證，而有確切的根據合理懷疑他是本案犯嫌明確，與自首要件不符。

合議庭表示，王前有殺人未遂、傷害、強盜等暴力前科，仍不思戒慎行事，且他與被害人間並無深仇大恨，僅因借款等事宜累積的不滿，即恣意在道路上，持剪刀刺擊無任何尋釁、反擊動作的被害人致死，難認有何憫恕之情，王及律師請求依法酌減其刑，並無依據。