聽新聞
test
0:00 / 0:00
買票拚連任失利 民進黨前桃園市議員吳宗憲起訴
民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，後來又傳出競選期間透過樁腳買票，桃園地檢署掌握具體事證，全案今天偵結，依違反公職人員選舉罷免法起訴。
吳宗憲過去國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾任地方鄉民代表和鄉代會副主席，升格前也曾三連霸縣議員，2014年競選市議員失利，但隔年靠補選勝出。後來，他因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍競選連任成功，但去年挑戰再次三連霸失利，也被人檢舉賄選。
檢警調查，吳宗憲為求當選，去年11月21日透過搭檔競選里長的許姓女子，以走路工或活動工作人員名義掩護，發放每人600元現金，尋求選民支持。此外，吳還透過洪姓、范姜姓2名助理尋找其他里長候選人綁樁，綁樁代價從1萬元到10萬元不等，多以贊助競選經費發放，有些候選人見吳別有意圖，當下婉拒，也有人事後覺得不妥，把錢拿到吳的服務處退回。
偵訊時，吳宗憲起先否認涉案，辯稱買票是助理、樁腳個人行為，與其無關，但檢調掌握他曾二度自己送錢到里長服務處，後來被羈押禁見，才改口承認，自白犯行。
檢方認定吳宗憲違反選罷法，但考量他犯後終能坦承，大致自白犯行，因此建請法官依法減輕其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言