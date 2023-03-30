買票拚連任失利 民進黨前桃園市議員吳宗憲起訴

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，後來又傳出競選期間透過樁腳買票，桃園地檢署掌握具體事證，全案今天偵結，依違反公職人員選舉罷免法起訴。

吳宗憲過去國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾任地方鄉民代表和鄉代會副主席，升格前也曾三連霸縣議員，2014年競選市議員失利，但隔年靠補選勝出。後來，他因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍競選連任成功，但去年挑戰再次三連霸失利，也被人檢舉賄選。

檢警調查，吳宗憲為求當選，去年11月21日透過搭檔競選里長的許姓女子，以走路工或活動工作人員名義掩護，發放每人600元現金，尋求選民支持。此外，吳還透過洪姓、范姜姓2名助理尋找其他里長候選人綁樁，綁樁代價從1萬元到10萬元不等，多以贊助競選經費發放，有些候選人見吳別有意圖，當下婉拒，也有人事後覺得不妥，把錢拿到吳的服務處退回。

偵訊時，吳宗憲起先否認涉案，辯稱買票是助理、樁腳個人行為，與其無關，但檢調掌握他曾二度自己送錢到里長服務處，後來被羈押禁見，才改口承認，自白犯行。