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影／台中屋倒死傷 都發局：可能涉及施工不當

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅／台中即時報導

台中市中區今早傳出老屋倒塌，台灣大道一段有間老屋已拆除，今早進行挖地基工程，隔壁老屋倒塌，倒向空地，造成空地3名工人受困，先被救出的蔡姓工人，已無呼吸心跳送醫不治；另有陳姓、吳姓工人仍受困，都發局初步研判，可能涉及施工不當，導致公安事件。

都發局指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物可能涉及施工不當，造成5號建築物倒塌。7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工，目前推斷可能係因施工不當導致公安事件發生。

都發局指出，目前現場以搶救任務優先，都發局後續將依建築法規定勒令停工，並要求業者作好現場安全維護。另將配合勞檢單位依規查察其所涉之勞安和公共安全等責任，依規釐清和究責。

勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦，此外，勞工局已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助。

台中市中區今早傳出老屋倒塌，一度有三人受困。記者黃仲裕／攝影
台中市中區今早傳出老屋倒塌，一度有三人受困。記者黃仲裕／攝影
台中市中區今早傳出老屋倒塌，一度有三人受困。記者黃仲裕／攝影
台中市中區今早傳出老屋倒塌，一度有三人受困。記者黃仲裕／攝影

建築 老屋 勞工局

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