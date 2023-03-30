影／台中屋倒死傷 都發局：可能涉及施工不當

台中市中區今早傳出老屋倒塌，台灣大道一段有間老屋已拆除，今早進行挖地基工程，隔壁老屋倒塌，倒向空地，造成空地3名工人受困，先被救出的蔡姓工人，已無呼吸心跳送醫不治；另有陳姓、吳姓工人仍受困，都發局初步研判，可能涉及施工不當，導致公安事件。

都發局指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物可能涉及施工不當，造成5號建築物倒塌。7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工，目前推斷可能係因施工不當導致公安事件發生。

都發局指出，目前現場以搶救任務優先，都發局後續將依建築法規定勒令停工，並要求業者作好現場安全維護。另將配合勞檢單位依規查察其所涉之勞安和公共安全等責任，依規釐清和究責。