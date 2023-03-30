惡搞活佛照片「通緝中」 侵權判無罪：網路無版權照太多

張姓網友從網路下載大陸籍活佛照片，將照片變造加註「通緝中」後上傳臉書，被佛教出版社怒告侵犯著作權，但法官審理時，發現網路就有很多沒載明版權的照片，判張男無罪。

張男變造的活佛自稱「第三世多杰羌佛」，在大陸、香港和台灣均有活動，統計超過10萬名弟子跟隨，去年逝世。

判決指出，2020、2021年間，張男從網路下載多張由美國籍攝影師拍攝的活佛照片，張男在照片加註「WANTED通緝中」、「WANTED通緝中（臉部畫Ｘ）」後，上傳到個人臉書供網友瀏覽。

曾經幫活佛出版書籍的出版社，發現張男未經授權，就將美籍攝影師拍攝的活佛罩私自變造，上傳到網路讓網友瀏覽，甚至醜化「活佛」怒提違反著作權法告訴。

高雄地院審理時，張男反駁稱只是想表達個人對「活佛」的立場和看法，因為網路照片很多，並不知道這些圖片有著作權，以為就是一般的新聞圖片，他是為了表達宗教立場，並未做商業使用，並沒有侵害著作權。