惡搞活佛照片「通緝中」 侵權判無罪：網路無版權照太多
張姓網友從網路下載大陸籍活佛照片，將照片變造加註「通緝中」後上傳臉書，被佛教出版社怒告侵犯著作權，但法官審理時，發現網路就有很多沒載明版權的照片，判張男無罪。
張男變造的活佛自稱「第三世多杰羌佛」，在大陸、香港和台灣均有活動，統計超過10萬名弟子跟隨，去年逝世。
判決指出，2020、2021年間，張男從網路下載多張由美國籍攝影師拍攝的活佛照片，張男在照片加註「WANTED通緝中」、「WANTED通緝中（臉部畫Ｘ）」後，上傳到個人臉書供網友瀏覽。
曾經幫活佛出版書籍的出版社，發現張男未經授權，就將美籍攝影師拍攝的活佛罩私自變造，上傳到網路讓網友瀏覽，甚至醜化「活佛」怒提違反著作權法告訴。
高雄地院審理時，張男反駁稱只是想表達個人對「活佛」的立場和看法，因為網路照片很多，並不知道這些圖片有著作權，以為就是一般的新聞圖片，他是為了表達宗教立場，並未做商業使用，並沒有侵害著作權。
法官用電腦搜尋活佛，發現網路上有許多沒載明版權的活佛照片，因此認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪，可上訴。
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