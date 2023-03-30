快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

惡搞活佛照片「通緝中」 侵權判無罪：網路無版權照太多

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

張姓網友從網路下載大陸籍活佛照片，將照片變造加註「通緝中」後上傳臉書，被佛教出版社怒告侵犯著作權，但法官審理時，發現網路就有很多沒載明版權的照片，判張男無罪。

張男變造的活佛自稱「第三世多杰羌佛」，在大陸、香港和台灣均有活動，統計超過10萬名弟子跟隨，去年逝世。

判決指出，2020、2021年間，張男從網路下載多張由美國籍攝影師拍攝的活佛照片，張男在照片加註「WANTED通緝中」、「WANTED通緝中（臉部畫Ｘ）」後，上傳到個人臉書供網友瀏覽。

曾經幫活佛出版書籍的出版社，發現張男未經授權，就將美籍攝影師拍攝的活佛罩私自變造，上傳到網路讓網友瀏覽，甚至醜化「活佛」怒提違反著作權法告訴。

高雄地院審理時，張男反駁稱只是想表達個人對「活佛」的立場和看法，因為網路照片很多，並不知道這些圖片有著作權，以為就是一般的新聞圖片，他是為了表達宗教立場，並未做商業使用，並沒有侵害著作權。

法官用電腦搜尋活佛，發現網路上有許多沒載明版權的活佛照片，因此認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪，可上訴。

張男變造活佛照片，挨告侵權後高雄法院判他無罪。記者張議晨／攝影
張男變造活佛照片，挨告侵權後高雄法院判他無罪。記者張議晨／攝影

延伸閱讀

買Hello Kitty、哆啦A夢圖案布料製手藝品 上網販賣侵權惹麻煩

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

滙頂科技控告專利侵權 法院判決義隆勝訴

鄰居上門挑釁她罵「瘋狗」挨告 法院判無罪：非無端謾罵

相關新聞

台東男駕贓車拒檢逃逸撞傷2騎士 涉殺人未遂等罪重判10年

台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，最後...

惡搞活佛照片「通緝中」 侵權判無罪：網路無版權照太多

張姓網友從網路下載大陸籍活佛照片，將照片變造加註「通緝中」後上傳臉書，被佛教出版社怒告侵犯著作權，但法官審理時，發現網路...

假檢警騙倒高雄伯捧80萬面交 2車手落網贓款兜不攏

高雄66歲黃姓男子接獲聲稱健保局來電，指稱他身分證件遭盜，欠健保費又涉及洗錢，黃被假檢警騙得團團轉，手捧80萬面交，一小...

軍備局包商向下游強索60萬回扣 傳話白手套還加碼20萬

游姓男子承包軍備局209廠廠房採光散熱照監造工程，卻藉審查施工材料機會，向營造廠商強索60萬回扣，居中傳話的馮姓男子，還...

邱瓈寬恩師遺囑2億遺產不給手足一毛 法官卻判可繼承

知名製作人邱瓈寬的恩師已故製片裴祥泉8年前過世，遺囑將逾2億元遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明；邱瓈寬、楊智明向裴祥泉的3名...

屏東長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物 今凌晨羈押禁見

屏東檢調日前接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組偵辦，昨日執行搜索並傳訊相關證人，檢方認古男涉犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦