假檢警騙倒高雄伯捧80萬面交 2車手落網贓款兜不攏

高雄66歲黃姓男子接獲聲稱健保局來電，指稱他身分證件遭盜，欠健保費又涉及洗錢，黃被假檢警騙得團團轉，手捧80萬面交，一小時後發現不對報警；警方4小時內連逮黃、郭二男，但贓款只剩62萬元；雖檢察官將2男聲押，但法官卻裁定各10萬元交保。

家住小港區的黃姓男子，前天上午在家中接獲自稱是健保局人員電話，對方指稱他身分證遭人盜用，積欠健保費3萬3700元，且名下的帳戶涉及洗錢案件，誆騙黃男須配合檢警單位調查。

隨後黃男又接獲自稱主任檢察官電話，要求黃男協助暫緩執行及分案的資金調查，須將手頭現金交出供檢警使用，黃被假檢警洗腦後，竟聽從指示，當天近中午時分，帶著家中現金80萬元至小港區漢民路，和假扮警官的22歲黃姓男子碰面，親自將錢交到黃姓車手手上。

黃男回家後，越想越不對勁， 一小時後向警方報案，警方調閱監視器發現，車手黃男搭小黃前往面交，擴大調閱監視器，先在鳳山區民生路抓到黃男，起出6萬5000元贓款；黃聲稱該筆贓款是當車手取錢的酬庸，其餘錢已上繳給上游的郭男。

警方隨後在小港區世全路逮獲32歲的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款，郭辯稱沒拿酬勞，但因贓款和被害人面交的80萬兜不攏，警詢後，依詐欺罪嫌送辦。