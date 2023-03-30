快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假檢警騙倒高雄伯捧80萬面交 2車手落網贓款兜不攏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄66歲黃姓男子接獲聲稱健保局來電，指稱他身分證件遭盜，欠健保費又涉及洗錢，黃被假檢警騙得團團轉，手捧80萬面交，一小時後發現不對報警；警方4小時內連逮黃、郭二男，但贓款只剩62萬元；雖檢察官將2男聲押，但法官卻裁定各10萬元交保。

家住小港區的黃姓男子，前天上午在家中接獲自稱是健保局人員電話，對方指稱他身分證遭人盜用，積欠健保費3萬3700元，且名下的帳戶涉及洗錢案件，誆騙黃男須配合檢警單位調查。

隨後黃男又接獲自稱主任檢察官電話，要求黃男協助暫緩執行及分案的資金調查，須將手頭現金交出供檢警使用，黃被假檢警洗腦後，竟聽從指示，當天近中午時分，帶著家中現金80萬元至小港區漢民路，和假扮警官的22歲黃姓男子碰面，親自將錢交到黃姓車手手上。

黃男回家後，越想越不對勁， 一小時後向警方報案，警方調閱監視器發現，車手黃男搭小黃前往面交，擴大調閱監視器，先在鳳山區民生路抓到黃男，起出6萬5000元贓款；黃聲稱該筆贓款是當車手取錢的酬庸，其餘錢已上繳給上游的郭男。

警方隨後在小港區世全路逮獲32歲的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款，郭辯稱沒拿酬勞，但因贓款和被害人面交的80萬兜不攏，警詢後，依詐欺罪嫌送辦。

檢察官認為2嫌供詞反覆、贓款交代不清，且有共犯在逃，向法院聲請羈押，但法官卻諭令2男各以10萬元交保候傳。

小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款，和被害人所騙金額兜不攏。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款，和被害人所騙金額兜不攏。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙被害人80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在小港區世全路逮獲詐騙被害人80萬的郭姓男子，在住處起出約62萬元贓款。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在鳳山區民生路逮獲和被害人面交80萬的黃姓車手。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方在鳳山區民生路逮獲和被害人面交80萬的黃姓車手。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

高雄男醉倒路邊被蚊子叮得滿頭包 警憑1張名片幫他找回家路

高雄外海攔截622公斤愷他命原料 海巡署逮2人

驚險！高雄工地吊車「恐卡跳」 吊桿瞬間砸下幸無人受傷

受刑人打傷人竄逃高屏51小時落網 稱「肚子餓想吃東西」

相關新聞

台東男駕贓車拒檢逃逸撞傷2騎士 涉殺人未遂等罪重判10年

台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，最後...

惡搞活佛照片「通緝中」 侵權判無罪：網路無版權照太多

張姓網友從網路下載大陸籍活佛照片，將照片變造加註「通緝中」後上傳臉書，被佛教出版社怒告侵犯著作權，但法官審理時，發現網路...

假檢警騙倒高雄伯捧80萬面交 2車手落網贓款兜不攏

高雄66歲黃姓男子接獲聲稱健保局來電，指稱他身分證件遭盜，欠健保費又涉及洗錢，黃被假檢警騙得團團轉，手捧80萬面交，一小...

軍備局包商向下游強索60萬回扣 傳話白手套還加碼20萬

游姓男子承包軍備局209廠廠房採光散熱照監造工程，卻藉審查施工材料機會，向營造廠商強索60萬回扣，居中傳話的馮姓男子，還...

邱瓈寬恩師遺囑2億遺產不給手足一毛 法官卻判可繼承

知名製作人邱瓈寬的恩師已故製片裴祥泉8年前過世，遺囑將逾2億元遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明；邱瓈寬、楊智明向裴祥泉的3名...

屏東長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物 今凌晨羈押禁見

屏東檢調日前接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組偵辦，昨日執行搜索並傳訊相關證人，檢方認古男涉犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦