影／經民連指投審會不處理立訊違法 可以關門了
經濟民主連合今天在立法院外召開記者會，表示去年北檢將深圳立訊公司董事長王來春透過香港明志公司，隱匿中資身分，來台設立浩達公司，進而入主上市宣德公司，涉犯偽造文書、雨岸人民關係條例等罪提起公訴，作為中國紅色供應鍵的代表，深圳立訊公司董事長王來春今年就任中國政協代表。然而面對檢察官提起公訴，投審會官員竟表示要等法院判決確定才願意處理，經濟民主連合表示危害台灣的經濟安全、國家安全，批評這樣的投審會，其實可以關門了。
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