快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

軍備局包商向下游強索60萬回扣 傳話白手套還加碼20萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

游姓男子承包軍備局209廠廠房採光散熱照監造工程，卻藉審查施工材料機會，向營造廠商強索60萬回扣，居中傳話的馮姓男子，還自行加碼20萬元，407萬工程就要營造廠掏出5分之1當回扣，檢調獲報後，游男被依違反政府採購法送辦，雄檢昨複訊後聲押，今法院裁定10萬元交保。

軍備局209廠為雲豹甲車的重要生產基地，去年209廠招標310廠房採光散熱罩工程委託設計監造案，游男公司以146萬元得標，後來軍備局針對營造工程再另外開標，由石姓男子經營的營造公司以407萬4998元得標。

游男見石男得標營造工程後，隨即在會議上引介馮姓男子給石男認識，稱石男若有任何材料問題，都可以找馮男協助。

去年4月間，工程動工後，石男將施工材料的書面資料送給監造的游男公司審查，游卻以材料不符規定等理由打槍，石男在市面找不到符合游男要求的施工材料，於是找當時開工協調會上游男引介的馮男協助，希望馮協助解套。

沒想到馮早受到游男指示，稱可以藉材料不符為由，向石男收取60萬元回扣金，馮帶著游男的口喻，聯繫上石男後，先拉高營建材料的報價。

後來石男見報價金額過高，馮男再開口所要回扣，除了游男的60萬元以外，自己再「加碼」20萬元，總共向石男強索80萬元回扣，稱只要將工程款部分上繳，就能通過材料審查。

但400萬元的工程，扣除成本後已經所賺無幾，還被監造廠商強索80萬元、5分之1工程款當回扣，石男當場吃不消，不願再跟游男、馮男有接觸。

高雄檢調接獲情資，日前帶回游男偵詢，游卻否認有指示馮男收取回扣，但檢調根據石男、馮男等人證詞，及雙方LINE對話紀錄，認定游男藉工程材料審查向石男索取回扣，復訊後依政府採購法向法院聲押，今高雄地院審理後，認游男無串證、逃亡之虞，裁定10萬元交保。

軍備局209廠為雲豹甲車的生產基地，但監造廠商卻藉審查機會，向營造廠商強索回扣，被檢方聲押。本報資料照片
軍備局209廠為雲豹甲車的生產基地，但監造廠商卻藉審查機會，向營造廠商強索回扣，被檢方聲押。本報資料照片

延伸閱讀

台一高架防蝕塗裝工程 橋下車輛4月1日起夜間須改道

廢油管當屋架建材 苗栗公館出磺坑礦場修復展特色

國1岡山第二交流道增建工程通過環評 預計2028年完工

廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

相關新聞

台東男駕贓車拒檢逃逸撞傷2騎士 涉殺人未遂等罪重判10年

台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，最後...

軍備局包商向下游強索60萬回扣 傳話白手套還加碼20萬

游姓男子承包軍備局209廠廠房採光散熱照監造工程，卻藉審查施工材料機會，向營造廠商強索60萬回扣，居中傳話的馮姓男子，還...

邱瓈寬恩師遺囑2億遺產不給手足一毛 法官卻判可繼承

知名製作人邱瓈寬的恩師已故製片裴祥泉8年前過世，遺囑將逾2億元遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明；邱瓈寬、楊智明向裴祥泉的3名...

屏東長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物 今凌晨羈押禁見

屏東檢調日前接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組偵辦，昨日執行搜索並傳訊相關證人，檢方認古男涉犯...

高雄男醉倒路邊被蚊子叮得滿頭包 警憑1張名片幫他找回家路

朱姓男子日前酒後搭小黃返家，下車卻醉倒高雄前鎮區家附近小巷，警網巡邏經過，見朱呼呼大睡，頭部還有幾隻蚊子圍繞，已被叮得滿...

台南男持紗剪刺死女鄰居 二審仍維持無期徒刑

男子王合同日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款而心生怨懟，去年4月11日下午4攜帶預藏紗剪，前往台南七股區住處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦