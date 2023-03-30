軍備局包商向下游強索60萬回扣 傳話白手套還加碼20萬

游姓男子承包軍備局209廠廠房採光散熱照監造工程，卻藉審查施工材料機會，向營造廠商強索60萬回扣，居中傳話的馮姓男子，還自行加碼20萬元，407萬工程就要營造廠掏出5分之1當回扣，檢調獲報後，游男被依違反政府採購法送辦，雄檢昨複訊後聲押，今法院裁定10萬元交保。

軍備局209廠為雲豹甲車的重要生產基地，去年209廠招標310廠房採光散熱罩工程委託設計監造案，游男公司以146萬元得標，後來軍備局針對營造工程再另外開標，由石姓男子經營的營造公司以407萬4998元得標。

游男見石男得標營造工程後，隨即在會議上引介馮姓男子給石男認識，稱石男若有任何材料問題，都可以找馮男協助。

去年4月間，工程動工後，石男將施工材料的書面資料送給監造的游男公司審查，游卻以材料不符規定等理由打槍，石男在市面找不到符合游男要求的施工材料，於是找當時開工協調會上游男引介的馮男協助，希望馮協助解套。

沒想到馮早受到游男指示，稱可以藉材料不符為由，向石男收取60萬元回扣金，馮帶著游男的口喻，聯繫上石男後，先拉高營建材料的報價。

後來石男見報價金額過高，馮男再開口所要回扣，除了游男的60萬元以外，自己再「加碼」20萬元，總共向石男強索80萬元回扣，稱只要將工程款部分上繳，就能通過材料審查。

但400萬元的工程，扣除成本後已經所賺無幾，還被監造廠商強索80萬元、5分之1工程款當回扣，石男當場吃不消，不願再跟游男、馮男有接觸。