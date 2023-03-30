屏東長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物 今凌晨羈押禁見

屏東檢調日前接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組偵辦，昨日執行搜索並傳訊相關證人，檢方認古男涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，有勾串滅證之虞向屏東地方法院聲請羈押，法院今凌晨裁准羈押禁見。

長治鄉長古佳川遭人檢舉涉嫌違法，2月14日廉政署會同調查站人員搜索公所，一名張姓公務人員被收押，鄉長古佳川當時強調自己清白，是以證人身份說明釐清案件。

經檢方成立專案小組擴大偵辦發現，長治鄉長古佳川於2020年至2021年間，利用任內綜理該鄉公所一般事務費，及工程管理費等公款的機會，以不實單據辦理核銷、請款，以此詐得的款項支應私人開銷至少10餘萬元。