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屏東長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物 今凌晨羈押禁見

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東檢調日前接獲舉報，長治鄉長古佳川涉不實核銷詐取財物，檢方成立專案小組偵辦，昨日執行搜索並傳訊相關證人，檢方認古男涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，有勾串滅證之虞向屏東地方法院聲請羈押，法院今凌晨裁准羈押禁見。

長治鄉長古佳川遭人檢舉涉嫌違法，2月14日廉政署會同調查站人員搜索公所，一名張姓公務人員被收押，鄉長古佳川當時強調自己清白，是以證人身份說明釐清案件。

經檢方成立專案小組擴大偵辦發現，長治鄉長古佳川於2020年至2021年間，利用任內綜理該鄉公所一般事務費，及工程管理費等公款的機會，以不實單據辦理核銷、請款，以此詐得的款項支應私人開銷至少10餘萬元。

檢方於昨日執行搜索並傳訊相關證人到案，承辦檢察官在昨晚訊問後，經分析勾稽掌握具體事證，認古男涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，並親自到庭論告，法院於今日凌晨裁准羈押禁見。

屏東縣長治鄉長古佳川涉嫌不實核銷詐取財物，今凌晨屏東地院裁准羈押禁見。圖／取自長治鄉公所臉書
屏東縣長治鄉長古佳川涉嫌不實核銷詐取財物，今凌晨屏東地院裁准羈押禁見。圖／取自長治鄉公所臉書

鄉長 屏東 偽造文書

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