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高雄男醉倒路邊被蚊子叮得滿頭包 警憑1張名片幫他找回家路

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

朱姓男子日前酒後搭小黃返家，下車卻醉倒高雄前鎮區家附近小巷，警網巡邏經過，見朱呼呼大睡，頭部還有幾隻蚊子圍繞，已被叮得滿頭包；後在他身上找到名片，確認身分，緊接著他又吐出家中電話，才順利通知他的妻子，順利送返家。

警方指出，51歲朱姓男子，周六晚上8時20分許，倒臥在前鎮區鎮東一街的小巷，被蚊子叮得滿頭包；當時剛好前鎮警分局前鎮街派出所警員李孟儒、蕭筑鱺巡邏經過，眼尖的蕭警瞥見深夜小巷躺了一個人，趕緊下車查看。

警方見朱男渾身酒氣，倒在地上呼呼大睡，被蚊子叮得滿頭包也不以為意，隨即上前搖醒朱男並攙扶他到路旁，以免造成意外。

當時朱酩酊大醉、意識不清，警方詢問他姓名、住址都無法回答，警方後來在在他皮夾中找到名片，研判朱男應該就住在附近。警方不斷呼叫，朱稍微清醒，警方得知他喝醉後，搭小黃返家，沒想到一下車就醉倒路邊。

朱男後來吐出家中電話，警方通知朱的妻子到場，朱在妻子攙扶下，平安返家。

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前鎮警分局警方通知醉倒路邊的朱姓男子妻子到場，朱在妻子攙扶下，平安返家。記者石秀華／翻攝
前鎮警分局警方通知醉倒路邊的朱姓男子妻子到場，朱在妻子攙扶下，平安返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝
高雄朱姓男子醉倒前鎮區鎮東一街的小巷，巡邏警網發現，在他身上發現名片，根據他吐出的電話號碼，通知朱妻到場帶他返家。記者石秀華／翻攝

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