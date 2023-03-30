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台東男駕贓車拒檢逃逸撞傷2騎士 涉殺人未遂等罪重判10年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，最後歐男逃逸至屏東遭逮捕送辦。案經檢察官起訴，法院審結依妨害公眾往來安全、重傷害未遂、殺人未遂及妨害公務等罪，應併重判10年徒刑。全案可上訴。

判決書指出，大武警分局美和派出所於去年3月8日上午7時許執行巡邏勤務時，在太麻里鄉省道台9線377公里處發現一輛白色自小客車，沒有懸掛前車牌，經查為失竊贓車，隨即鳴笛示意攔停該車，未料，該車即加速往南方向逃逸，員警見狀尾隨在後，一路跟到大武鄉境內。

該車行經省道大武橋時後即轉入大武街，先與劉姓女騎士發生擦撞，隨後再419公里處撞擊張姓男騎士，致2騎士分受輕重傷送醫。員警居於安全及優先處置傷者，未持續追緝，即通報屏東縣警察局協助攔截圍捕，同天上午8時許該車在屏東內埔鄉中正路成功攔獲，並將歐姓駕駛帶回偵辦。

案經檢察官偵結起訴，一審法官審理時，歐男於警、檢偵詢時坦承犯行，但辯稱自己曾被診斷雙向情感疾患，且案發時適正發作，處於無意識狀態。不過，鑑定過程自始至終，歐男不斷強調自己生病，積極主動表達對己有利陳詞，對己不利案發過程，則全推稱自己失憶忘記。

法官認為歐男行為時並無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，僅因竊車犯行遭警查獲，為遭逮捕，即一路高速行駛危險駕駛方式，往屏東方向拒檢逃逸，過程又故意擦撞騎士及警車，製造交通事故來逃亡，已嚴重危害公眾交通往來安全，惡性非輕，犯罪手段非單純。

念被告犯罪後坦承犯行，態度堪可，法官判處歐男妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10月；又犯重傷害未遂罪，處有期徒刑4年；又犯殺人未遂罪，處有期徒刑6年6月；又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑10年。全案可上訴。

台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，法院審結應併重判歐男10年徒刑，全案可上訴。本報資料照片
台東1名歐姓男子去年3月8日駕贓車被巡邏警鳴笛示意停車受檢，未料歐男拒檢逃逸，途中撞擊2名騎士，分別導致輕重傷送醫，法院審結應併重判歐男10年徒刑，全案可上訴。本報資料照片

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