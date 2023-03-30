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台南男持紗剪刺死女鄰居 二審仍維持無期徒刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

男子王合同日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款而心生怨懟，去年4月11日下午4攜帶預藏紗剪，前往台南七股區住處等候，見她出現即朝其後頸部等捅刺，送醫後不治，一審判處無期徒刑，他與檢方均不服上訴，台南高分院今天上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。

台南高分院合議庭指出，王認符合自首要件，經傳喚第一時間到場員警即發現，王手上有血跡，腳上有該把紗剪，且走路時滴著血跡，即懷疑王所為，進而詢問是否為他所為，他即回應說「不爽啦」，認不符合自首要件，且無情堪憫恕等情節。

合議庭表示，王認判太重，檢方認判太重，認均無理由，且原審量刑妥適，因而駁回上訴。因此，仍維持一審無期徒刑判決。

王合同去年持紗剪刺死女鄰居，一審判處無期徒刑，他與檢方均不服上訴，台南高分院今天上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。圖／讀者提供
王合同去年持紗剪刺死女鄰居，一審判處無期徒刑，他與檢方均不服上訴，台南高分院今天上午宣判，駁回上訴，仍維持無期徒刑。圖／讀者提供

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