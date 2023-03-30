蘇清泉告選務人員 屏縣選委會：勿任意指控憑臆測興訟

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉敗選，質疑選務不公，向法院提民事的選舉無效、當選無效之訴，法院審理中，蘇清泉29日到地檢署對8名選務人員提出刑事告訴。屏東縣選委會29日晚間表示，採取司法途徑應依據事實、證據，切勿任意指控或僅憑臆測興訟，徒增司法資源耗費。

3月29日上午蘇清泉在律師陪同下到屏東地檢署按鈴申提告，針對3個投開票所主任管理員及主任監察員，另名管理員和監察員各一人提告，共8人提告。律師張靜指出，未來還要追加提告30個投開票所，至少有60被告。

蘇清泉昨說，很多、不是少數選務人員為無良政客服務等字眼。屏東縣選委會指出，雖不願意再隨之起舞，但要為無辜辛苦選務人員表達遺憾，「請蘇先生面對法律，要依據事實證據說話，不要任意汙衊、恐嚇以公教體系為主的選務人員」。

屏東縣選委會指出，尤其每個投開票所都配置有各政黨推薦監察人員，絕不是單一選務人員可以左右，何況，蘇先生聘任的律師在法庭無法提出選舉人名冊遭開拆或竄改的證據，顯是個人臆測。

屏東縣選舉委員會再次呼籲，選舉爭訟應尊重司法程序，也尊重當事人訴訟權，但採取司法途徑應依據事實及證據，切勿任意指控或僅憑臆測興訟，徒增司法資源耗費。

蘇清泉（左二）29日在律師陪同下到屏東地檢署針對8名選務人員提出刑事告訴。記者劉星君／攝影
蘇清泉（左二）29日在律師陪同下到屏東地檢署針對8名選務人員提出刑事告訴。記者劉星君／攝影

屏東縣選舉 司法 蘇清泉

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