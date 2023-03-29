假借毒品交易真行搶 嘉義2男持槍搶錢、奪車遭起訴

嘉義市黃姓及蕭姓男子被控去年6月間假借交易毒品，以具殺傷力的空氣槍脅迫並搶走施姓男子現金新台幣5000元及轎車，警方循線逮捕2人，檢方依強盜罪嫌起訴。

嘉義地檢署發布起訴書指出，29歲黃姓男子與32歲蕭姓男子因缺錢花用，謀議搶奪友人施姓男子財物，2人先利用微信通訊軟體聯繫，並假借交易毒品名義，約施男於去年6月7日上午在嘉義市文化路見面交易。

黃男、蕭男看見施男駕車抵達，分別進入車內的副駕駛座及後座，黃男則持空氣槍指向施男，並強行拔走施男轎車的鑰匙，蕭男進一步喝令施男「不要動」，隨即動手搶走施男身上現金5000元、手機1支等物品。

蕭男、黃男得逞後，蕭男先駕車離開，黃男則搭載施男到附近簽署轎車讓渡書後，將施男丟包在路旁。

施男向警方報案，警方調閱監視器畫面，鎖定黃男及蕭男為嫌疑人，於去年6月14日陸續逮捕2人，並查扣犯案用的空氣槍及折疊刀等證物。

檢方表示，扣案的空氣槍外型與一般槍枝類似，從外觀上無法明確辨認為玩具槍，且可發射鐵珠，經警方測試，造成鋁板凹陷，具有殺傷力。

檢方偵結，蕭男、黃男涉及攜帶凶器強盜罪嫌，除依法起訴外，因黃男於妨害公務等案件的徒刑執行完畢後5年內，又涉及這起強盜案件，因此，依法建請加重其刑。