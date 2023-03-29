持武士刀刺死小舅子 台南男向死者子女致歉求情

陳姓男子平日與林姓小舅不睦，去年11月12日晚間，小舅關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，小舅從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內，當場不治。台南地院下午審理，陳認罪向死者子女致歉，但子女仍質疑其陳述。

審判長依檢警調查，詢問陳男偵訊時，供稱林男在魚缸內放洗碗精，致飼養魚類死亡；在貓砂內放水，致貓砂無法使用，將機上盒的晶片刮掉，致不能看電視，因而跟林男相處不太好。陳回答「是」，指案發當晚對方關掉住處2樓總電源，才找對方理論。

陳說，敲門後對方出來後爭吵，對方先出手，但沒打到，因而推了對方一把，倒在其房間門口，對方才從房間內拿出武士刀，要刺他，但沒刺到。他也說，徒手打落對方手上刀子後扭打，混亂之際手摸到刀子，刺到對方背部。

審判長詢問，案發當時，何以第一時間告訴家人，對方是自殘？陳表示，因為沒有遇過，很害怕，才講對方自殘。他表示，刺了對方後，將刀子丟在對方手部。他當庭對死者家屬「很對不起」，請求法官從輕量刑。

死者2子女到庭，也委由律師代為發言。律師說，本案在場僅被告及死者2人，如今死者已無法為自己伸冤。而第一時間，陳告訴警消對方自殘，直至家人有異議，相驗後才發現是他殺。律師認為，陳在庭上是否坦白，全然具體陳述是有疑義的。