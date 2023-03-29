快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

持武士刀刺死小舅子 台南男向死者子女致歉求情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子平日與林姓小舅不睦，去年11月12日晚間，小舅關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，小舅從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內，當場不治。台南地院下午審理，陳認罪向死者子女致歉，但子女仍質疑其陳述。

審判長依檢警調查，詢問陳男偵訊時，供稱林男在魚缸內放洗碗精，致飼養魚類死亡；在貓砂內放水，致貓砂無法使用，將機上盒的晶片刮掉，致不能看電視，因而跟林男相處不太好。陳回答「是」，指案發當晚對方關掉住處2樓總電源，才找對方理論。

陳說，敲門後對方出來後爭吵，對方先出手，但沒打到，因而推了對方一把，倒在其房間門口，對方才從房間內拿出武士刀，要刺他，但沒刺到。他也說，徒手打落對方手上刀子後扭打，混亂之際手摸到刀子，刺到對方背部。

審判長詢問，案發當時，何以第一時間告訴家人，對方是自殘？陳表示，因為沒有遇過，很害怕，才講對方自殘。他表示，刺了對方後，將刀子丟在對方手部。他當庭對死者家屬「很對不起」，請求法官從輕量刑。

死者2子女到庭，也委由律師代為發言。律師說，本案在場僅被告及死者2人，如今死者已無法為自己伸冤。而第一時間，陳告訴警消對方自殘，直至家人有異議，相驗後才發現是他殺。律師認為，陳在庭上是否坦白，全然具體陳述是有疑義的。

律師也說，陳供稱雙方扭打，但四肢無瘀血，且正面沒有擦挫傷，卻是在背面，同時，何以刀子放在死者手上，且陳若及時求救就醫，或許可救回死者性命，子女質疑延誤20分鐘，致死者大量出血不治。律師懇請法官依法判決。

台南地院今天下午開庭審理，陳男認罪向死者子女致歉，但子女仍質疑其陳述。圖／本報資料照
台南地院今天下午開庭審理，陳男認罪向死者子女致歉，但子女仍質疑其陳述。圖／本報資料照

律師 子女 台南

延伸閱讀

巴西校園暴力 13歲少年持刀刺死女教師

三角戀引殺機！男身中多刀昏迷 情敵謊稱是自殘遭收押

英國16歲男遭當街刺死！警方逮捕涉案4人「最年輕僅14歲」

移工酒後爆口角涉刺死同鄉逃亡 新北警逮人送辦

相關新聞

「松山之亂」四海幫砸毀松山分局電腦 檢察長：不得易科罰金

台北市警察局松山分局2021年4月爆「松山之亂」，黑衣人闖入中崙派出所，四海幫派份子徐權砸毀警用電腦判刑6月，得易科罰金...

挺韓女議員遭網友霸凌罵垃圾 月收32K上班族得賠20萬

國民黨高雄市議員邱于軒遭吳姓網友留言批評「沒有民主素養的垃圾議員」，邱提告後吳男獲不起訴，邱另提民事求償1元並登報道歉，...

國民法官新制上路 彰化毒駕追撞致死等4案偵查中

國民法官制度今年元旦上路，彰化地檢署目前有4起適用案件偵查中，包括彰化員警遭毒駕追撞致死案、賴姓男子持西瓜刀砍頸致死等案...

糗了！警抓毒販開槍喝令「下車」 上銬後才發現撞錯人

台北市中山警分局長春路派出所洪姓巡佐、大直派出所楊姓警員，2019年8月12日凌晨支援刑事局等單位偵辦跨國走私毒品案，在...

徐巧芯告發陳宗彥涉貪 北檢今首度開庭

台北市議員徐巧芯上個月告發行政院前發言人陳宗彥當年任職台南市民政局長期間，疑似接受就酒店業者性招待代為向市府喬事涉貪。台...

前甜心議員林穎孟挨罵「慣老闆」求償380萬 助理因「這理由」免賠

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包+低能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦